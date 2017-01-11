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НовостиОбщество

Флору Нижнего парка порадуют на 465,5 тысяч рублей

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11 января 2017 г., 14:44
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Флору Нижнего парка порадуют на 465,5 тысяч рублей

Уход за зоной возложили на местных специалистов.

Администрация Нижнего парка в Липецке провела торги с единственным поставщиков на право ухода за растениями в рекреационной зоне. Годовой «абонемент» оценили в 465 510 рублей. Уход за флорой станет обязанностью местных специалистов.

В рамках контракта подрядчик обязуется выполнить работы по текущему содержанию и капитальному ремонту зеленых насаждений на территории МАУК «Нижний парк». Это прополка цветников, подготовка грунта и зимовки растений, посадка, полив.

Напомним, что Нижний парк является ботаническим памятником природы в 101 гектар площади. Нижний парк — дендрологический памятник природы, особо охраняемая природная территория регионального уровня. В парке более 50 видов деревьев и кустарников. В составе древесных пород преобладают вековые дубы, липы. Имеются экзотические растения.
Теги новости: Тендер, закупка, растения
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баня
11 января 2017 г., 15:30
СУКИ!!! Забанили ни за что! Опять синерылый кривохуючко старается???
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