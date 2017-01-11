Судебные приставы готовили угощение прямо на работе

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А их руководитель за этим внимательно наблюдал и оценивал.

Подведены итоги необычного конкурса «Кулинарный поединок», который прошел среди сотрудников управления Федеральной службу судебных приставов по Липецкой области.

Мероприятие прошло в рамках празднования 151-й годовщины института судебных приставов в России – пусть дата и не круглая, но ее все равно приказано отмечать.

Жюри кулинарного конкурса возглавили руководитель управления ФССП по Липецкой области Иван Вернигоров и председатель общественного совета при управлении Валентин Сонин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, первое место заняли сотрудники отдела государственной службы и кадров управления, второе место досталось Советскому районному отделу, а третье – Левобережному районному отделу судебных приставов города Липецка.