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НовостиОбщество

На Старый Новый год липчан приглашают за здоровьем

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11 января 2017 г., 14:15
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На Старый Новый год липчан приглашают за здоровьем

В программе праздника "За здоровьем в Святки" - соревнования и блины.

Как сообщает Липецкий областной центр событийного туризма, в рамках социально значимого проекта «Здоровый регион» 13 января в 11.00 на старом стадионе с. Доброе Добровского района Липецкой области в целях популяризации здорового образа жизни состоится спортивный праздник «За здоровьем в Святки».

В программе: лыжная смешанная эстафета, конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», показательные выступления по скандинавской ходьбе клуба ветеранов, выступления самодеятельных артистов. Для всех желающих чай, блины, кондитерские изделия.

На данный момент заявились к участию 28 команд.

Теги новости: Святки, здоровье
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баня
11 января 2017 г., 15:32
СУКИ!!! Забанили ни за что! Опять синерылый кривохуючко старается???
Вадим
11 января 2017 г., 15:12
Все за здоровьем на каток на "Набережной".
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