На Старый Новый год липчан приглашают за здоровьем

В программе праздника "За здоровьем в Святки" - соревнования и блины.

Как сообщает Липецкий областной центр событийного туризма, в рамках социально значимого проекта «Здоровый регион» 13 января в 11.00 на старом стадионе с. Доброе Добровского района Липецкой области в целях популяризации здорового образа жизни состоится спортивный праздник «За здоровьем в Святки».В программе: лыжная смешанная эстафета, конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», показательные выступления по скандинавской ходьбе клуба ветеранов, выступления самодеятельных артистов. Для всех желающих чай, блины, кондитерские изделия.На данный момент заявились к участию 28 команд.