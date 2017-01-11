В Липецкой области ищут пропавшего мальчика

Ребенок исчез около Санкт-Петербурга.

Как сообщают организаторы поиска пропавшего в городе Коммунар Ленинградской области ребенка, следы исчезнувшего 6-летнего Егора Антонова ищут и в Липецкой области. Поисковики и волонтеры распространяют в регионе информацию о мальчике.Егор Антонов пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области утром 7 января. Он ушел из дома, и до сих пор о нем нет известий. Вместе с распространением ориентировок ребенка ищут и специалисты: в поисковой операции на реке Ижора задействовали водолазов.Всех, кто располагает информацией об Егоре, просят связаться с полицией или службой 112.