Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.15:42
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

В Липецкой области ищут пропавшего мальчика

Рекомендую
1
11 января 2017 г., 14:12
1
1264
Изменить шрифт
В Липецкой области ищут пропавшего мальчика

Ребенок исчез около Санкт-Петербурга.

Как сообщают организаторы поиска пропавшего в городе Коммунар Ленинградской области ребенка, следы исчезнувшего 6-летнего Егора Антонова ищут и в Липецкой области. Поисковики и волонтеры распространяют в регионе информацию о мальчике.

Егор Антонов пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области утром 7 января. Он ушел из дома, и до сих пор о нем нет известий. Вместе с распространением ориентировок ребенка ищут и специалисты: в поисковой операции на реке Ижора задействовали водолазов.

Всех, кто располагает информацией об Егоре, просят связаться с полицией или службой 112.
Теги новости: Ребенок, поиск
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецке родители оставили ребенка в машине и ушли в магазин
В Липецке родители оставили ребенка в машине и ушли в магазин
04.07.2016 11:56:06
163
26420
В Липецке трехлетний мальчик упал с третьего этажа
В Липецке трехлетний мальчик упал с третьего этажа
24.07.2016 14:11:12
26
8365
В Липецке сбили ребенка, а под Ельцом - велосипедиста
27.07.2016 09:09:11
1
2725
В областном суде отбирают присяжных по делу об изнасиловании и убийстве 5-летней девочки
В областном суде отбирают присяжных по делу об изнасиловании и убийстве 5-летней девочки
16.11.2016 13:04:56
52
7017
Позднее материнство продлит жизнь
Позднее материнство продлит жизнь
22.11.2016 15:41:45
1067
Ваши комментарии
Добавить комментарий
баня
11 января 2017 г., 15:33
СУКИ!!! Забанили ни за что! Опять синерылый кривохуючко старается???
Все комментарии (1)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро