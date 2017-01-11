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НовостиОбщество

В 2016 году некачественных продуктов в Липецкой области стало больше

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11 января 2017 г., 14:13
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В 2016 году некачественных продуктов в Липецкой области стало больше

Доля брака составила 12 процентов.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в 2016 года отобрано и исследовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» 55 образцов пищевой продукции, в том числе повторно, образцы которых не прошли проверку качества в 2015 году.

По результатам лабораторных анализов доля образцов пищевых продуктов, не соответствующих требованиям качества и безопасности составила 12,7%, что на 2,1% выше показателей аналогичного периода 2015 года.

В 2016 году доля некачественной продукции увеличилась, но в тоже время не превышает максимального значения, определенного показателем подпрограммы9 государственной программы Липецкой области «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области на 2014-2020 годы» – 20%.

В  2016 году, по информации управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заключено 429 договоров на осуществление лабораторных исследований с предприятиями торговли и общественного питания в ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области” с целью  производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, включающими в себя 1209 объектов потребительского рынка.

Теги новости: Продукты, качество, проверки.
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баня
11 января 2017 г., 15:32
СУКИ!!! Забанили ни за что! Опять синерылый кривохуючко старается???
хаааааааааа!
11 января 2017 г., 14:24
таблеток от поноса большой выбор. Справимся
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