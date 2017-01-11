Выпускникам расскажут все, что они хотели бы знать о ЕГЭ

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Вопросы можно присылать уже сейчас.

Как сообщили в городском департаменте образования, 20 января 2017 года в городе Липецке проводится единый информационный день государственной итоговой аттестации «ЕГЭ - 2017: Знаю! Умею! Действую!».

Программа данного мероприятия предполагает проведение информационного вебинара для учащихся 11-х классов и классных руководителей «ГИА 2017 – что нужно знать выпускнику», муниципального родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и ответах», организуемых департаментом образования администрации города Липецка. Помимо этого, общеобразовательные учреждения г. Липецка готовят свои мероприятия, адресованные как одиннадцатиклассникам, так и их родителям.

По итогам единого информационного дня будет проведено общегородское анкетирование учащихся 11-х классов «ГИА 2017 - что вы знаете?» в режиме он-лайн.

С целью подготовки единого информационного дня департамент образования предлагает до 18.01.2017 направить интересующие Вас вопросы, связанные с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, спецификой подготовки к единому государственному экзамену, используя форму обратной связи «Задай вопрос о государственной итоговой аттестации» (http://www.doal.ru/vopros-gia), размещённую на официальном сайте департамента образования администрации города Липецка в разделе «Государственная итоговая аттестация».

Ответы на вопросы будут даны в рамках проводимого мероприятия, а также размещены на сайте департамента образования администрации города Липецка в материалах по итогам проведения единого информационного дня.

