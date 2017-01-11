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НовостиОбщество

В Липецке будут судить оперативника, избившего человека в отделе полиции

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11 января 2017 г., 14:05
54
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В Липецке будут судить оперативника, избившего человека в отделе полиции
Фото http://www.n71.ru

Сам полицейский утверждает, что и пальцем никого не трогал.

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по Липецкому району, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Как сообщили в СК СУ по Липецкой областия, днем 25 апреля прошлого года обвиняемый, исполняя обязанности начальника отдела уголовного розыска и находясь в служебном кабинете, применил насилие в отношении липчанина, обратившегося в правоохранительные органы с заявлением о хищении имущества с территории арендуемого им автосервиса. Располагая данными о том, что заявитель может быть причастным к хищению, сотрудник полиции с целью получения признательных показаний, нанес заявителю в область головы не менее двух ударов руками, причинив телесные повреждения, не повлекшие вред его здоровью.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой допросы свидетелей, результаты судебных экспертиз и очных ставок, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.  

Теги новости: Полиция, суд, превышение полномочий
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