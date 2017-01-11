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НовостиОбщество

Джип для липецких чиновников влетел в копеечку

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0
11 января 2017 г., 13:39
7
689
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Джип для липецких чиновников влетел в копеечку

За покупку рассчитается областной бюджет.

Руководство областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» и воронежский автодилер подписали государственный контракт на поставку в ведомство нового внедорожника. Приобретение согласно условиям договора прибудет в Липецк до конца недели.

В гараже казенного учреждения появится новый «Рено Дастер». Его купили за 967 482 рубля. Новый зеленый внедорожник собрали в России в 2016 году. Авто укомплектовано по пакету «Привилегия 2.0» и 143 лошадиными силами под капотом. Автомобиль сможет взять на борт не более пяти человек. Зато в салоне пассажиров и водителя ждут ботовой компьютер, система автозапуска, кондиционер и подогрев сидений и аудиосистема.

Гарантия на транспорт составит три года или 100 000 км пробега. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.
Теги новости: Тендер, закупка, контракт, транспорт
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Михаил
11 января 2017 г., 14:06
Антисоветчик прав!Говорят ориентир на местных производителей,а вся администрация выбирает импортные машины и не поддерживает российских автопроизводителей!
вопрос
11 января 2017 г., 14:05
ботовый компьютер-это что?
хорошо
11 января 2017 г., 13:58
Антисоветчик, ну и пусть покупали бы за эти деньги 2 наших Нивы, ато всем подавай импортные, и это делает сама власть игнорируя интересы своих производителей
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