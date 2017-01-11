Джип для липецких чиновников влетел в копеечку

За покупку рассчитается областной бюджет.

Руководство областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» и воронежский автодилер подписали государственный контракт на поставку в ведомство нового внедорожника. Приобретение согласно условиям договора прибудет в Липецк до конца недели.В гараже казенного учреждения появится новый «Рено Дастер». Его купили за 967 482 рубля. Новый зеленый внедорожник собрали в России в 2016 году. Авто укомплектовано по пакету «Привилегия 2.0» и 143 лошадиными силами под капотом. Автомобиль сможет взять на борт не более пяти человек. Зато в салоне пассажиров и водителя ждут ботовой компьютер, система автозапуска, кондиционер и подогрев сидений и аудиосистема.Гарантия на транспорт составит три года или 100 000 км пробега. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.