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НовостиСпорт

«Металлург» сыграет с брянским «Динамо» в День космонавтики (ФОТО)

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11 января 2017 г., 13:36
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«Металлург» сыграет с брянским «Динамо» в День космонавтики (ФОТО)

А еще наша команда выберет новое место для южного сбора.

В адрес ФК «Металлург» из Профессиональной футбольной лиги пришло письмо с предложением провести перенесенный с осени домашний матч 17-го тура зоны «Центр» с брянским «Динамо» в среду, 12 апреля.

Напомним, что ПФЛ из-за погодных условий отменила несколько ноябрьских игр, которые было решено передвинуть на весну 2017 года.

Как сообщил GOROD48 генеральный директор «Металлурга» Игорь Лысенко, наш клуб ответил согласием на предложение ПФЛ. «За» высказалось и брянское «Динамо», поэтому осталось только дождаться окончательного утверждения новой даты поединка от ПФЛ, которая должна принять официальное решение 14 января.

Таким образом, возобновление чемпионата 2016/17 будущей весной ждет нашу команду очень резвое: 3 игры за 8 дней. Сначала «сталевары» 9 апреля сыграют в Калуге, затем 12 и 16 апреля примут дома соответственно брянское «Динамо» и тульский «Арсенал-2».

- Считаю, что в таком количестве игр за неделю нет ничего страшного, - говорит Лысенко, - Команда оповещена заранее, задача тренеров и ребят – подготовится. Гораздо большую тревогу вызывает состояние футбольного поля. Всегда волнительно проводить дома матчи в середине весны, непонятно какие сюрпризы сможет преподнести погода.

К слову, велика вероятность, что первые матчи липецкая команда проведет еще на стадионе «Металлург», несмотря на начавшуюся там реконструкцию. К середине апреля рабочие еще не успеют приступить к демонтажу поля. Затем «Металлург» планирует переехать на стадион «Сокол».

Лучше подготовиться к сезону футболистам должны помочь сборы на юге. По словам Лысенко, один сбор в теплых краях у команды точно будет. Зимой «Металлург» потренируется у себя на базе в «Парусе», где обещают подготовить искусственное поле уже к 15 января. А на юг команда отправится ближе к первым официальным матчах – в десятых числах марта. У Сергея Машнина и его футболистов будет две недели подготовки в южных краях.

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Весной футболисты стремятся на юг, где уже зеленеют поля.

- Предложений по сборам немало и из Крыма, и из Сочи, но мы вынуждены искать вариант подешевле, - говорит Лысенко, - С окончательными сроками и местом проведения сбора определимся через несколько дней, но поедем, скорее всего, в Кисловодск или Пятигорск. Цены там чуть ниже, погода в марте уже приемлемая. К тому же не должно возникнуть проблем с поиском соперников для контрольных матчей. Знаю, что в марте в этот регион собираются многие команды, в том числе 3-4 из нашей зоны.

Теги новости: Футбол, "Металлург", сборы, стадион.
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