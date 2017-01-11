Прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже поддельных документов

Прокуратура Левобережного района Липецка выявила 9 интернет-ресурсов, предлагавших услуги по изготовлению и продаже поддельных дипломов различных вузов, а также паспортов граждан Российской Федерации и служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

В рамках полномочий по обеспечению законности, защите интересов государства и общества прокурор направил в суд исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокированию свободного доступа к ней пользователей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.