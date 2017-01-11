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НовостиПроисшествия

Прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже поддельных документов

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0
11 января 2017 г., 13:32
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Прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже поддельных документов

Прокуратура Левобережного района Липецка выявила 9 интернет-ресурсов, предлагавших услуги по изготовлению и продаже поддельных дипломов различных вузов, а также паспортов граждан Российской Федерации и служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

В рамках полномочий по обеспечению законности, защите интересов государства и общества прокурор направил в суд  исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокированию свободного доступа к ней пользователей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Теги новости: прокуратура
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ну что такое
11 января 2017 г., 13:52
для чего их закрывать? их нужно использовать в оперативной работе для изобличения злоумышленников и их посадки
https://vk.com/chp48
11 января 2017 г., 13:50
Происшествие в Липецке сегодня.
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