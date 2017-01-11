Единые транспортные карты помогут сэкономить на проезде

А также отрегулируют цены на проезд

На основании данных по использованию единой областной транспортной карты будет корректироваться цена проезда, сообщил сегодня на брифинге в администрации Липецкой области заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Александр Лыткин.

Инвестор для этого проекта нашелся после того как были изменены условия торгов. Средства, которые он готов вложить, будут ему возвращены после того, как карта начнет работать в полном объеме. Инвестор берет на себя установку необходимого оборудования в транспорте, техническое обслуживание в течение определенного периода времени.

За упрощенным названием кроется автоматизированная система безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа и единая региональная система управления автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку в Липецкой области.

Работа этих систем позволит получать объективные сведения о фактически выполненной работы, улучшить качество обслуживания, оптимизировать параметры движения транспорта за счет анализа пассажиропотока, а также увеличить доходную составляющую предприятий, а как итог – повысить привлекательность транспорта общего пользования.

- Говоря об увеличении доходной составляющей, мы предполагаем закупку нового и более комфортного подвижного состава там, где он будет необходим более всего, - объяснил Александр Лыткин. – Либо оптимизировать маршрутную сеть, но это не говорит о сокращении, а об изменении. Также данные помогут нам формировать тариф на перевозку.

Этому вопросу он удили особое внимание. Так как экономически обоснованный тариф в том же Липецке составляет 26 рублей за проезд, такой ценник оттолкнет некоторых пассажиров, и перевозчик вряд ли получит от этого выгоду. Но данные автоматизированной системы смогут позволить высчитать, насколько можно будет поднять плату за проезд, и какая часть ляжет на плечи бюджетов за счет субсидирования. Поэтому, как уверил чиновник, до внедрения этой системы в работу, каких либо скачков цен на сегодняшний день не планируется.

- Мы также предусмотрим определенные льготы для пользователей единых карт по сравнению с наличным расчетом, - дополнил Александр Лыткин. – Пока конкретного решения нет, будет ли это накопительная система, либо скидка по примеру работы транспортных карт в Липецке.

Также система будет вести учет поездок льготной категории граждан, у которых будут свои карты. Сделано это для оплаты выполненной работы перевозчикам за льготников. Они будут выполнены в отличающейся цветовой гамме от общих карт, а также содержать Ф.И.О. гражданина и его фотографию, наименование льготной категории. Изготовлять и выдавать карты будет управление социальной защиты населения, в том числе через операторов МФЦ.

Информация о начале приема заявлений и порядке выдачи будет распространяться в том числе через СМИ. Если торги пройдут удачно, то уже в феврале начнется установка оборудования, а в середине лета система будет запущено в промышленную эксплуатацию.