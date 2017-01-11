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НовостиОбщество

Средняя выплата липчанам по ОСАГО — почти 80 000 рублей

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11 января 2017 г., 13:13
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Средняя выплата липчанам по ОСАГО — почти 80 000 рублей

Автостраховка может подорожать.

Специалисты не исключают повышения регионального коэффициента по страхованию автотранспорта в Липецкой области. Как отметил президент Российского союз автостраховщиков Игорь Юргенс, объединение будет выступать с предложениями о повышении региональных коэффициентов по ОСАГО на территориях «красной зоны» при усугублении ситуации связанной с покрытием платежей по страховкам. Липецкая область как раз попадает в число таких регионов.

По данным РСА средняя страховая выплата в Липецкой области за первые девять месяцев 2016 года составила 79 104 рубля. Это 69 место по России (счет идет в сторону увеличения). При этом частота страховых случаев составила 6,2% при среднем по России показателе в 5,38%. Отношение судебных выплат к несудебным установилось на уровне 46,8%. Отношение накладных расходов к сумме основного требования в Липецкой области — 81%. За два года прирост страхования ОСАГО составил 8,7%.

В РСА отмечают, что Липецкая область в течение отчетного периода ухудшила свои позиции, поднявшись в рейтинге проблемных регионов на два пункта до 14 места. В «красной зоне» находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Большинство из них – регионы, где начал работу «единый агент РСА». Страховщики, по сути, с запуском «агента» закрывают убытки, которые там есть, за счет других регионов.
Теги новости: ОСАГО, страховка
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Липчанин
11 января 2017 г., 14:05
Страховщики больше ноют! Никто еще себе в убыток не работал!
vlad48
11 января 2017 г., 13:58
Если прибыль страховой меньше 50% - это считается убыточным. А вообще-то для особо энергичных владельцев авто, у которых более одного ДТП в год, надо вводить коэффициент, пропорциональный выплатам в предыдущем сезоне.
Да уж
11 января 2017 г., 13:58
ОСАГО плюс допы плюс воздух плюс земля по которой мы ходим ,куда ещё выше ?Выше только радуга!
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