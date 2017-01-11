Рыбаки соберутся на чемпионат в Волово

На пруду райцентра 29 января состоится открытый чемпионат по ловле на мормышку.

Рыбакам будет дано 2 часа на то, чтобы поставить личный рекорд. Кроме того, для ветеранов, пожилых людей и детей будут организованы состязания по перетягиванию каната, метанию снежков на точность и бурению лунок на скорость, а так же конкурс спинингистов.Для создания дружеской атмосферы волонтеры подготовят горячую шаурпу и ароматный чай для участников и гостей мероприятия. Победители соревнований по любительской ловле рыбы получат в награду медали, дипломы и ценные подарки. Специальные призы вручат самому старшему и самому юному участникам состязаний, а также поймавшим самую крупную и самую маленькую рыбу.Отдельными призами будут награждены представители слабого пола. В этот день ни один участник не останется без подарка. На месте проведения соревнований будет звучать музыкальное сопровождение, соответствующее тематике мероприятия, сообщает "Национальный календарь событий".