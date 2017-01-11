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НовостиОбщество

Липчанин постарается покрыть долг в 3 млн рублей «Приорой»

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3
11 января 2017 г., 12:55
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Липчанин постарается покрыть долг в 3 млн рублей «Приорой»

А также продажей старенького «Форда».

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в отношении жителя регионального центра. 39-летний мужчина с улицы Кривенкова признан банкротом.

Причиной подачи заявления в суд стали долги перед банками. В иске он указал, что должен банкам свыше 3,5 млн рублей, только платить кредиты нечем: у заявителя нет источника дохода. Зато есть позитивный опыт родной сестры. Ранее прописанная вместе с ним родственница уже освободила себя от кредитной кабалы через банкротство. Единственное, что может продать в счет долга мужчина — старенький «Форд Скорпио» и «Приора».

Весь этот нехитрый автопарк временный управляющий постарается пустить с молотка в течение пяти месяцев. Вырученное пойдет на оплату долгов перед банками.
Теги новости: Долг, банкрот, суд
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Ваши комментарии
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john
11 января 2017 г., 13:44
Он что, из Вашего кармана их взял?? Что за ненависть?? Или боитесь, что банки обеднеют???????:?
вредная
11 января 2017 г., 13:21
Ваше имя,
правильно сделают,прежде чем набирать долги,надо мозг включать. Ещё надо уголовную ответственность ввести,тогда этих умников в разы поубавится
Ваше имя
11 января 2017 г., 13:16
даешь свободную республику "таймыр" , с ума сошли что-ли ?
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