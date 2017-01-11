Липчанин постарается покрыть долг в 3 млн рублей «Приорой»

А также продажей старенького «Форда».

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в отношении жителя регионального центра. 39-летний мужчина с улицы Кривенкова признан банкротом.Причиной подачи заявления в суд стали долги перед банками. В иске он указал, что должен банкам свыше 3,5 млн рублей, только платить кредиты нечем: у заявителя нет источника дохода. Зато есть позитивный опыт родной сестры. Ранее прописанная вместе с ним родственница уже освободила себя от кредитной кабалы через банкротство. Единственное, что может продать в счет долга мужчина — старенький «Форд Скорпио» и «Приора».Весь этот нехитрый автопарк временный управляющий постарается пустить с молотка в течение пяти месяцев. Вырученное пойдет на оплату долгов перед банками.