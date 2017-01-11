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НовостиВ России

При взрыве бытового газа в Саратове пострадали семь человек

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11 января 2017 г., 12:36
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Ударной волной во всем подъезде выбило окна

Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа.

Взрыв газа произошел в одной из квартир на третьем этаже шестиэтажного дома. В результате хлопка газа вспыхнул пожар. Возгорание было ликвидировано в 12:10, 11 человек спасены, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим медпомощь оказана помощь на месте.

Жильцы дома эвакуированы и поселены в пункте временного размещения.
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