При взрыве бытового газа в Саратове пострадали семь человек

Ударной волной во всем подъезде выбило окна

Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа.Взрыв газа произошел в одной из квартир на третьем этаже шестиэтажного дома. В результате хлопка газа вспыхнул пожар. Возгорание было ликвидировано в 12:10, 11 человек спасены, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим медпомощь оказана помощь на месте.Жильцы дома эвакуированы и поселены в пункте временного размещения.