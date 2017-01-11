Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.14:11
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Задонске снова пройдет праздник ухи

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 12:31
5
476
Изменить шрифт
В Задонске снова пройдет праздник ухи

Фестиваль любителей зимней рыбалки «На Дону стоим, рыбой славимся!» состоится 2 февраля.

На берегу реки Дон в Задонске в первый четверг февраля соберутся рыбаки посостязаться в ловле бирючка и другой рыбешки. А затем улов пойдет на приготовление ухи, которой угостят всех желающих.

«На Дону стоим, рыбой славимся!» уже полюбился как местным жителям, так и гостям из других регионов. В прошлом году он собрал несколько сот человек. Гости съели 200 литров ухи.

Кроме рыбной ловли, угощений из рыбы, гостям предлагается концертная программа, театролизованные представления, состязания, к примеру, в метании валенка. 

Начало фестиваля в 9.00 на Набережной Задонска.
Теги новости: фестиваль, уха,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Работы липецкого мастера высоко оценили на всероссийском фестивале
Работы липецкого мастера высоко оценили на всероссийском фестивале
25.11.2016 14:09:03
666
На Форум молодежи соберутся 500 человек
На Форум молодежи соберутся 500 человек
06.12.2016 09:52:17
15
1258
Стало известно, кто будет открывать "Липецкий выбор"
Стало известно, кто будет открывать "Липецкий выбор"
15.12.2016 12:15:59
2
1215
В Липецке пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи»
В Липецке пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи»
23.12.2016 11:58:52
5
859
На 2017 год запланированы конкурсы «Крылья Победы», «Юность читающая», «Театральная весна»
На 2017 год запланированы конкурсы «Крылья Победы», «Юность читающая», «Театральная весна»
28.12.2016 14:29:00
1
611
Ваши комментарии
Добавить комментарий
skrip
11 января 2017 г., 13:33
На котелок спирта добавить стакан воды,удочки можно не расчехлять.
3245
11 января 2017 г., 13:18
Ага. А лучше всего организовать это мероприятие в районе сливной трубы, через которую в Дон сбрасывают канал. стоки. И этой ушицой накормить до усёра мерию Задонска, и природоохранные органы!
ридактор
11 января 2017 г., 13:10
1,
Серьёзно, проверочное слово - театрОль!
Все комментарии (5)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро