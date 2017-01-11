В Задонске снова пройдет праздник ухи

Фестиваль любителей зимней рыбалки «На Дону стоим, рыбой славимся!» состоится 2 февраля.На берегу реки Дон в Задонске в первый четверг февраля соберутся рыбаки посостязаться в ловле бирючка и другой рыбешки. А затем улов пойдет на приготовление ухи, которой угостят всех желающих.
«На Дону стоим, рыбой славимся!» уже полюбился как местным жителям, так и гостям из других регионов. В прошлом году он собрал несколько сот человек. Гости съели 200 литров ухи.
Кроме рыбной ловли, угощений из рыбы, гостям предлагается концертная программа, театролизованные представления, состязания, к примеру, в метании валенка.
Начало фестиваля в 9.00 на Набережной Задонска.