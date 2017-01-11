Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США

Уходящий американский президент, обращаясь к народу, даже прослезилсяУходящий лидер Соединенных Штатов Барак Обама в своей прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США. При этом он выразил мнение, что Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном, если только американцы не отступятся от своих демократических ценностей, - сообщает РИА Новости. С таким утверждением он выступил в Чикаго (штат Иллинойс), где началась его политическая карьера.
«Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не откажемся от того, за что мы выступаем, и не превратимся в еще одну большую страну, задирающую более мелких соседей», — заявил Обама. Он также призвал американцев сохранять бдительность, но не «поддаваться страху» перед лицом таких вызовов, как террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В своей речи Обама выразил уверенность, что данная террористическая группировка будет уничтожена.
Барак Обама, занимавший пост президента в течение двух сроков с 2008 года, покинет Белый дом 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа.