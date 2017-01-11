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НовостиОбщество

Липецкий аэропорт летом сможет принимать туристические чартеры

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11 января 2017 г., 12:24
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Липецкий аэропорт летом сможет принимать туристические чартеры

По крайней мере, на это надеются чиновники.

За три года из федерального и областного бюджетов на модернизацию Липецкого аэропорта было потрачено около 2 миллиардов рублей, а для реализации оставшихся проектных решений (увеличения ВПП на 150 метров до 2800 метров и реконструкции рулежной дорожки и перрона) необходима еще половина от этой суммы.

Об этом рассказал на брифинге в администрации Липецкой области заместитель начальника регионального управления дорог и транспорта Александр Лыткин.

- Если посмотреть на эти суммы, они пугающие, - отметил чиновник. – Но проект реконструкции аэропорта, который прошел госэкспертизу, при пересчете на сегодняшние суммы, стоит 3 миллиарда. И делается это не только для полетов в Москву. В прошлом году аэропорт открыл рейс в Екатеринбург. Мы были удивлены тому, как быстро он раскатался – в отдельные дни загрузка самолета достигала 100%. Также востребованы рейсы в Сочи, теперь они круглогодичны. С этого года начнем запускать сезонные рейсы в Симферополь.  

Правда 115,1 миллионов рублей были потрачены на субсидии авиаперевозчикам за недополученные доходы в связи с выполнением регулярных рейсов: 16,7 миллионов по московскому направлению, 98,4 миллиона рублей при полетах в Санкт-Петербург, Сочи и тот же Екатеринбург. При этом в прошлом году было совершено 1811 рейсов для 51 977 пассажиров.

Чаще стали приходить чартерные бизнес-рейсы, за счет развития особых экономических зон. А полная реконструкция аэропорта позволит принимать большие самолеты типа «Боинг-737», что позволит увеличить пассажиропотоки и запустить чартерные рейсы по курортным и туристическим заграничным направлениям. Делается также ставка на большие грузовые самолеты.

- Мы планируем начать принимать крупные пассажирские самолеты уже летом после удлинения полосы на 150 метров, - рассказал Александр Лыткин. – А вот для приема грузовых самолетов ее необходимо удлинить 450 метров рулевого курса. Если все получится, то уже к концу 2018 года мы будем готовы принять первый такой самолет.
Теги новости: аэропорт
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