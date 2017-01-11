В Липецке сказали "спасибо" СССР

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Акция прошла у памятника Сталину.

11 января отмечается Международный день «спасибо». Как сообщает пресс-служба Липецкого ОК КПРФ, комсомольцы Липецка решили поблагодарить СССР за все те достижения, которые дало это государство.Актив ЛКСМ и КПРФ вышел на обочину Сапёрного спуска с большими красными буквами: «Спасибо СССР». Почти все проезжающие мимо автомобили притормаживали, многие сигналили, прочитав надпись. Кстати, слова благодарности были хорошо видны.- Мы вспоминаем ещё одну дату – 30 декабря – день образования СССР, - отметил Сергей Гриднев, первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ РФ. – Сегодня нам особенно хочется сказать спасибо СССР за Победу над фашизмом, за развитие космической эры, за бесплатные медицину, образование, жильё. За возможность работать на благо государства. Отмечу, что некоторые эти достижения ещё сохранились, но они систематически уничтожаются капитализмом.Завершилась акция фотографированием у бюста И.В. Сталину.