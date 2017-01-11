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НовостиОбщество

В Липецке сказали "спасибо" СССР

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0
11 января 2017 г., 12:09
16
258
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В Липецке сказали "спасибо" СССР
фото https://m.vk.com/kprf_lip

Акция прошла у памятника Сталину.

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11 января отмечается Международный день «спасибо». Как сообщает пресс-служба Липецкого ОК КПРФ, комсомольцы Липецка решили поблагодарить СССР за все те достижения, которые дало это государство.

Актив ЛКСМ и КПРФ вышел на обочину Сапёрного спуска с большими красными буквами: «Спасибо СССР». Почти все проезжающие мимо автомобили притормаживали, многие сигналили, прочитав надпись. Кстати, слова благодарности были хорошо видны.

- Мы вспоминаем ещё одну дату – 30 декабря – день образования СССР, - отметил Сергей Гриднев, первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ РФ. – Сегодня нам особенно хочется сказать спасибо СССР за Победу над фашизмом, за развитие космической эры, за бесплатные медицину, образование, жильё. За возможность работать на благо государства. Отмечу, что некоторые эти достижения ещё сохранились, но они систематически уничтожаются капитализмом.

Завершилась акция фотографированием у бюста И.В. Сталину.
Теги новости: спасибо, СССР
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Лапоть
11 января 2017 г., 12:37
геша, а помрешь в гoвне
ленко
11 января 2017 г., 12:36
!!!!!,
ага. только тебя и оставить)))
ленко
11 января 2017 г., 12:35
восхвалять ссср могут только тем кто там хорошо пристоенным был ( при райкомах, обкомах....) а при новой системе не смогли прижиться вот и беснуетесь. А мои родители не могли меня на юг вывозить в дестстве, а я своего каждый год . вот.
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