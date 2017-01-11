Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.12:39
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Прогремевший на Россию участок дороги «Липецк-Данков» стоит 150 миллионов рублей

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 12:06
1
536
Изменить шрифт
Прогремевший на Россию участок дороги «Липецк-Данков» стоит 150 миллионов рублей

Чиновники уверяют, в случае неудавшегося эксперимента подрядчик переделает его за свой счет.

Участок дороги «Липецк-Данков», об укладке асфальта на котором в 20-градусный мороз рассказал канал «Россия 24», ремонтируют за 150 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов.

По словам Валентина Малахова, при укладке асфальта подрядчик ОАО «Елецкое ДСУ №3» использовал в битумной смеси новые присадки, которые позволяют работать при отрицательных температурах.

- На этом участке был уложен верхний слой основания, - рассказал Валентин Малахов. – По весне мы будем смотреть, как поведет себя дорога, проведем лабораторные исследования. И если результат будет не тем, который мы ожидаем, то подрядчик за собственные средства все переделает.

К новым технологиям при дорожном строительстве чиновник по-прежнему относит использование геосетки, которая укрепляет дорожное основание и позволяет экономить до 5 сантиметров слоя щебня. Также он отметил, что 17 января в Липецк приедут специалисты белогородского химзавода, которое презентуют новые присадки и иные технологии современного дорожного строительства.

Валентин Малахов также рассказал, что на трассе «Липецк-Данков» ведется ремонт на участке между 16 и 20 километрами (3,1 километр стоимостью 373 миллиона рублей), между 35 и 38 километрами (2,2 километра стоимостью 192,9 миллионов рублей), а в текущем году работы начнутся в Лебедянском районе между 43 и 45 километрами. Еще 40,19 миллионов рублей потрачены на 1,924 километра дороги в селе Тербуны.

На ремонт региональных дорог в прошлом году потрачено 631,3 миллиона рублей. Работы велись во всех районах области, наиболее значимые: 7,3 километра трассы Липецк-Грязи, 9,1 километра Грязи-Добринка, 10 километров дороги Красное-Теплое.
За 40 миллионов рублей осветили дороги в селах Большая Поляна и Солдатское Тербунского района, в Фащевке Грязинского района, Аксае Усманского района, Васильевке Воловского района, Теплом Данковского района, Катенихи Лебедянского района, Ильинки и Братовщине Долгоруковского района. Всего, как заявляют в управлении, в регионе освещено более 200 километров дорог при том, что в областной собственности находится 5 464 километра дорог.

На их содержание из регионального фонда было выделено в прошлом году 995 миллионов рублей. Около 40 % из этих средств тратятся в зимний период. В остальное время было построено 12 автопавильонов, 31 остановочный пункт, проложено 2,8 километра пешеходных дорожек, выставлено 4 километра барьерного ограждения.

Вопросы безопасности решались за счет установки 64 пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями, 128 светофоров светодиодного типа, работающих в мигающем режиме.

Также Валентин Малахов рассказал, что муниципалитетам в прошлом году были выданы в субсидии на дорожные работы в размере 1431,3 миллиона рублей, 93% из которых успели освоить. А вот в текущем году размер субсидий сократился до 902,6 миллиона рублей. Но это сокращение плановое.

- На данный момент начальник управления Валерий Елфимов находится в Москве и выбивает 625 миллионов рублей из федерального бюджета на дороги Липецка, Ельца и Грязей, - дополнил чиновник. – Но для их получения городам нужно будет пройти защиту проектов.
Теги новости: дорожное строительство
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецке сорван муниципальный контракт на строительство дороги по улице Меркулова
В Липецке сорван муниципальный контракт на строительство дороги по улице Меркулова
14.10.2013 15:53:53
96
14332
В Липецке, не поделившие дорогу водители, взялись за оружие
В Липецке, не поделившие дорогу водители, взялись за оружие
24.11.2013 15:17:51
179
17761
Глава Липецка не сдержал данного слова
Глава Липецка не сдержал данного слова
25.11.2013 16:04:19
103
10233
На федеральных трассах Липецкой и Воронежской областей установили километровые столбики нового типа
На федеральных трассах Липецкой и Воронежской областей установили километровые столбики нового типа
04.12.2013 15:00:56
10
2719
На Юго-западе Липецка строят новую дорогу
На Юго-западе Липецка строят новую дорогу
30.06.2014 13:40:59
6
3839
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Костя
11 января 2017 г., 12:19
Да дайте им уже триллион (чинушам и дорожникам) - пусть себе пирамиду построят и улетят на><ер в космос
Все комментарии (1)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро