Прогремевший на Россию участок дороги «Липецк-Данков» стоит 150 миллионов рублей

Чиновники уверяют, в случае неудавшегося эксперимента подрядчик переделает его за свой счет.Участок дороги «Липецк-Данков», об укладке асфальта на котором в 20-градусный мороз рассказал канал «Россия 24», ремонтируют за 150 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов.
По словам Валентина Малахова, при укладке асфальта подрядчик ОАО «Елецкое ДСУ №3» использовал в битумной смеси новые присадки, которые позволяют работать при отрицательных температурах.
- На этом участке был уложен верхний слой основания, - рассказал Валентин Малахов. – По весне мы будем смотреть, как поведет себя дорога, проведем лабораторные исследования. И если результат будет не тем, который мы ожидаем, то подрядчик за собственные средства все переделает.
К новым технологиям при дорожном строительстве чиновник по-прежнему относит использование геосетки, которая укрепляет дорожное основание и позволяет экономить до 5 сантиметров слоя щебня. Также он отметил, что 17 января в Липецк приедут специалисты белогородского химзавода, которое презентуют новые присадки и иные технологии современного дорожного строительства.
Валентин Малахов также рассказал, что на трассе «Липецк-Данков» ведется ремонт на участке между 16 и 20 километрами (3,1 километр стоимостью 373 миллиона рублей), между 35 и 38 километрами (2,2 километра стоимостью 192,9 миллионов рублей), а в текущем году работы начнутся в Лебедянском районе между 43 и 45 километрами. Еще 40,19 миллионов рублей потрачены на 1,924 километра дороги в селе Тербуны.
На ремонт региональных дорог в прошлом году потрачено 631,3 миллиона рублей. Работы велись во всех районах области, наиболее значимые: 7,3 километра трассы Липецк-Грязи, 9,1 километра Грязи-Добринка, 10 километров дороги Красное-Теплое.
За 40 миллионов рублей осветили дороги в селах Большая Поляна и Солдатское Тербунского района, в Фащевке Грязинского района, Аксае Усманского района, Васильевке Воловского района, Теплом Данковского района, Катенихи Лебедянского района, Ильинки и Братовщине Долгоруковского района. Всего, как заявляют в управлении, в регионе освещено более 200 километров дорог при том, что в областной собственности находится 5 464 километра дорог.
На их содержание из регионального фонда было выделено в прошлом году 995 миллионов рублей. Около 40 % из этих средств тратятся в зимний период. В остальное время было построено 12 автопавильонов, 31 остановочный пункт, проложено 2,8 километра пешеходных дорожек, выставлено 4 километра барьерного ограждения.
Вопросы безопасности решались за счет установки 64 пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями, 128 светофоров светодиодного типа, работающих в мигающем режиме.
Также Валентин Малахов рассказал, что муниципалитетам в прошлом году были выданы в субсидии на дорожные работы в размере 1431,3 миллиона рублей, 93% из которых успели освоить. А вот в текущем году размер субсидий сократился до 902,6 миллиона рублей. Но это сокращение плановое.
- На данный момент начальник управления Валерий Елфимов находится в Москве и выбивает 625 миллионов рублей из федерального бюджета на дороги Липецка, Ельца и Грязей, - дополнил чиновник. – Но для их получения городам нужно будет пройти защиту проектов.