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НовостиОбщество

Водители джипов попали на видео при нарушении правил движения

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0
11 января 2017 г., 11:47
7
1432
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Водители джипов попали на видео при нарушении правил движения
Фото: vk.com

“Хозяева жизни“ лихо едут по трамвайным путям.

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Видео: vk.com
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алиса разместила на ресурсе записанное накануне в Липецке видео. Ролик демонстрирует, как владельцы дорогих автомобилей лихо нарушают на местных дорогах правила движения.

В объектив камеры попал участок в районе Октябрьского моста по направлению к площади Танкистов. Автора ролика явно вывело из себя поведение «хозяев жизни» на джипах: автомобилисты использовали для движения трамвайные пути. В момент съемки свидетели массового нарушения ПДД не скупятся на язвительные, в том числе и нецензурные, комментарии. Самыми безобидными из них стали: «Ну у меня же джЫп!!!» и «Едут зайчики как трамвайчики».

- Каждый день возвращаюсь с работы с Тракторного в город, и каждый раз на Октябрьском мосту пробка. Справа рельсы для трамваев. Не, оно понятно, что стоять в пробке никому не хочется. Но почему-то у обладателей жЫпов горит в районе пятой точки сильнее всех. Так что, просто наслаждаемся феерическими …., - сопровождает публикацию автор.

Напомним, что движение по трамвайным путям является нарушением правил. Создание помех движению трамвая попутного направления наказывается штрафом в размере 500 рублей. Движение по трамвайным путям встречного направления в настоящее время наказывается штрафом в размере 5 000 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев.
Теги новости: видео, нарушение
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Ваши комментарии
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Мимо проходил
11 января 2017 г., 12:28
Люди просто ехали по второстепенке,- дороге, ведущей от ГОРЫ к выезду на основную главную дорогу. Судя по видео, - они объезжали препятствия (стоящие на дороге машины) - ДА ПОТОМУ ЧТО НИ ХРЕНА НИЧЕГО НЕ ЧИСТИТЬСЯ, а потом съехали с рельс и поехали к главной дороге. Вы не забывайте, что им еще придется выехать на главную дорогу - ну если им конечно, кто-нибудь уступит в выезде со второстпенке. Поэтому это не лихачество, а реалии существования на Липецких дорогах после обильных снегопадов и отсутствия расчищенной дороге. Был бы я там, я бы также на своей легковушке бы поехал, ну если бы не сел пузом.
Мара Багдасарян
11 января 2017 г., 12:27
А почему бы не поездить по рельсам, ведь за злостные многократные нарушения правил ПДД отправляют на исправительные работы - начальником ЖЭКа?
с
11 января 2017 г., 12:24
ничего вообще не понятно.
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