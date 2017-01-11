Водители джипов попали на видео при нарушении правил движения

Фото: vk.com

“Хозяева жизни“ лихо едут по трамвайным путям.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алиса разместила на ресурсе записанное накануне в Липецке видео. Ролик демонстрирует, как владельцы дорогих автомобилей лихо нарушают на местных дорогах правила движения.В объектив камеры попал участок в районе Октябрьского моста по направлению к площади Танкистов. Автора ролика явно вывело из себя поведение «хозяев жизни» на джипах: автомобилисты использовали для движения трамвайные пути. В момент съемки свидетели массового нарушения ПДД не скупятся на язвительные, в том числе и нецензурные, комментарии. Самыми безобидными из них стали: «Ну у меня же джЫп!!!» и «Едут зайчики как трамвайчики».- Каждый день возвращаюсь с работы с Тракторного в город, и каждый раз на Октябрьском мосту пробка. Справа рельсы для трамваев. Не, оно понятно, что стоять в пробке никому не хочется. Но почему-то у обладателей жЫпов горит в районе пятой точки сильнее всех. Так что, просто наслаждаемся феерическими …., - сопровождает публикацию автор.Напомним, что движение по трамвайным путям является нарушением правил. Создание помех движению трамвая попутного направления наказывается штрафом в размере 500 рублей. Движение по трамвайным путям встречного направления в настоящее время наказывается штрафом в размере 5 000 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев.