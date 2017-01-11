Липчанкам расскажут об опасной косметике

И обмане от ее производителей.

Липецкая областная универсальная научная библиотека решали запустить новый образовательный проект. Теперь в книгохранилище можно будет посещать цикл лекций о красоте и здоровье «Человек здоровый».Первая встреча "Натуральные косметические средства: мифы и реальность" посвящается косметике. Гостей беседы научат правильно читать этикетки косметических средств, откроют им тайны обмана производителей якобы натуральной косметики и то, что должно скрываться за этим понятием. Особое внимание уделят отличию натуральных и синтетических средств и опасности той косметики, которую мы покупаем.Встреча состоится в малом зале ЛОУНБ 14 января. Старт беседы в 16 часов. Вход свободный.