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НовостиОбщество

Липецкие мамы стали чаще рожать вторых детей

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11 января 2017 г., 11:41
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Липецкие мамы стали чаще рожать вторых детей

Доля вторых детей среди новорожденных липчан выросла — их стало больше, чем первенцев. В начале года самая большая доля появившихся на свет жителей Липецкой области приходилась на первенцев.

Всего за 11 месяцев в Липецкой области родились 12 085 малышей — на 2% меньше января-ноября 2015 года. Среди них 40% родилось у матерей первыми, 42,7% - вторыми, 17,3% - третьими и последующими. Также на свет появилось 150 пар близнецов, 4 тройни и 1 четверня, сообщает Липецкстат.

Умерло за то же время 15 970 человек — на 2% меньше, чем год назад. Естественная убыль населения за январь-ноябре 2016 г. составила 3,9 тыс. человек или 3,7 человека на 1000 человек населения. Миграционный прирост  составил 4231 человек, компенсировал естественную убыль и обеспечил рост численности населения по сравнению с 1 января 2016 г. более чем на 0,3 тыс. человек. Численность постоянного населения по предварительной оценке составила 1156,4 тыс. человек.

Липчане значительно реже вступали в брак, но стали чаще подавать на развод. Так, за 11 месяцев в Липецкой области новые семьи создали 6869 пар — это на 1,3 тыс, или 16% меньше, чем годом ранее. В среднем на тысячу жителей пришлось 6,5 браков — год назад это соотношение составляло 7,7 на тысячу липчан. В то же время распались 4464 семьи против 4426 год назад — на 0,9% больше, или 4,2 распавшиеся семьи на 1000 человек. В целом по России на каждую 1000 населения приходится 6,9 браков и 4,1 разводов.
Теги новости: рождаемость, демография
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