Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.12:39
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкая область попала в печальные лидеры

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 11:09
4
1288
Изменить шрифт
Липецкая область попала в печальные лидеры

В регионе зафиксирован рост заболеваемости коклюшем.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данным за январь-ноябрь 2016 года Липецкая область вошла в число регионов России с максимальным ростом заболевших коклюшем.

В ведомстве отмечают, что наиболее высокие уровни заболеваемости зафиксированы в Липецкой области, Ярославской, Воронежской областях, Санкт-Петербурге, Астраханской области, Республике Татарстан. Всего в России за отчетный период зарегистрировано 7 692 случая заболевания коклюшем. По сведением регионального Роспотребнадзора в этот срок коклюшем заболели 333 липчанина. Несмотря на рост числа заболевших, Роспотребнадзор в отчете по иммунизации населения в 2016 году указывает, что коклюш находится на низком уровне регистрации вместе с дифтерией, столбняком и другими управляемыми инфекциями.

Коклюш - острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля. Заражение коклюшем происходит при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период составляет 3-14 дней. Сначала коклюш напоминает симптомы острого фарингита, затем развиваются характерные приступы спазматического кашля. У привитых чаще наблюдается стертая клиническая картина коклюша. Диагностика основывается на выявлении коклюшевой палочки. В отношении коклюша эффективна антибактериальная терапия, антигистаминные средства с седативным эффектом, ингаляции.
Теги новости: Коклюш, статистика, болезнь
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Заболеваемость коклюшем в Липецкой области выросла почти в 6 раз
Заболеваемость коклюшем в Липецкой области выросла почти в 6 раз
09.04.2016 11:25:16
16
5562
Более 100 тысяч липчан заразились инфекционными и паразитарными заболеваниями
Более 100 тысяч липчан заразились инфекционными и паразитарными заболеваниями
04.05.2016 12:19:04
4
4855
Заболеваемость коклюшем в Липецкой области выросла в 3,7 раза
Заболеваемость коклюшем в Липецкой области выросла в 3,7 раза
19.09.2016 14:23:20
17
3433
Заболеваемость коклюшем выросла в 3 раза
Заболеваемость коклюшем выросла в 3 раза
20.10.2016 15:39:27
2876
Пьяные липецкие подростки стали чаще идти на «дело»
Пьяные липецкие подростки стали чаще идти на «дело»
28.09.2016 12:49:32
20
3247
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Факт
11 января 2017 г., 11:53
Уже сибирская язва гуляет по России которую полностью уничтожили в 1930 году,Медицину уничтожили полностью подлые ворюги
Ваше имя
11 января 2017 г., 11:53
Никогда Дорогие Липчане не жили так плохо как при барак Обаме !
липчанин
11 января 2017 г., 11:41
Дожили... Скоро оспа и т.д..
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро