Липецкая область попала в печальные лидеры

В регионе зафиксирован рост заболеваемости коклюшем.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данным за январь-ноябрь 2016 года Липецкая область вошла в число регионов России с максимальным ростом заболевших коклюшем.В ведомстве отмечают, что наиболее высокие уровни заболеваемости зафиксированы в Липецкой области, Ярославской, Воронежской областях, Санкт-Петербурге, Астраханской области, Республике Татарстан. Всего в России за отчетный период зарегистрировано 7 692 случая заболевания коклюшем. По сведением регионального Роспотребнадзора в этот срок коклюшем заболели 333 липчанина. Несмотря на рост числа заболевших, Роспотребнадзор в отчете по иммунизации населения в 2016 году указывает, что коклюш находится на низком уровне регистрации вместе с дифтерией, столбняком и другими управляемыми инфекциями.Коклюш - острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля. Заражение коклюшем происходит при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период составляет 3-14 дней. Сначала коклюш напоминает симптомы острого фарингита, затем развиваются характерные приступы спазматического кашля. У привитых чаще наблюдается стертая клиническая картина коклюша. Диагностика основывается на выявлении коклюшевой палочки. В отношении коклюша эффективна антибактериальная терапия, антигистаминные средства с седативным эффектом, ингаляции.