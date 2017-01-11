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НовостиВ России

Задолженность россиян перед кредиторами составила 15,5 млрд рублей

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11 января 2017 г., 12:32
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Задолженность россиян перед кредиторами составила 15,5 млрд рублей

Величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина на конец 2016 года составила в среднем 1,27 млн рублей.

Национальный центр банкротств (НЦБ) подсчитал для газеты «Известия», что общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей.

В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

В НЦБ отметили, что долг может быть либо полностью списан, либо реструктуризирован, что влечет за собой потери для кредитных организаций. При этом отмечается, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.
Теги новости: кредиты
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