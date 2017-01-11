В ходе надзора за качеством зерна и крупы выявлено 278 нарушений

Сумма наложенных штрафов составила почти 1,4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, в 2016 году специалистами отдела надзора за качеством и безопасностью зерна Управления проведено 276 мероприятий по контролю и надзору за соблюдением законодательства РФ в сфере соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и качества, безопасности крупы. Выявлено 278 нарушений, составлено 147 протоколов, выдано 84 предписаний, вынесено 276 постановлений, сумма наложенных штрафов составила 1373 тыс. руб., взысканных – 1327 тыс. руб.За отчетный период в результате проведенных мероприятий по вопросам производства, хранения, закупки, контроля качества зерна и продуктов его переработки, в том числе для государственных нужд, выявлено 63 нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) - из них 6 правонарушений отправлено по подведомственности в арбитражный суд Липецкой области; 190 нарушений правил хранения, закупки зерна или рационального использования зерна и продуктов его переработки крупы (ст 7.18 КоАП РФ); 2 нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ) – недостоверное декларирование соответствия продукции; 18 нарушений по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ; 4 нарушения по ст.19.6 КоАП РФ; 1 нарушение по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий было проинспектировано 987,169 тыс. тонн подконтрольной продукции. Выявлено более 45 тыс. тонн продукции, не отвечающих требованиям нормативных документов.