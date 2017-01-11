Липчанин нашел способ значительной экономии семейного бюджета

Сохранить непосильно нажитое поможет … дорога.Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Фролов нашел способ значительной экономии семейного бюджета тех липчан, которые проживают в селе Ссёлки и имеют личный автотранспорт. Оставить в кошельке семьи можно по 8 000 — 9 000 рублей, если построить короткую дорогу до окраины регионального центра.
- Предлагаю рассмотреть возможность строительства участка автодороги длиной 900 м, который соединит по кратчайшему пути село Ссёлки начало улицы Ленина и Тамбовское шоссе. Сейчас длина петли составляет 4,5км в один конец). В месте планируемого съезда стоит устроить кольцевую развязку для избежания затратного строительства двухуровневой. На данный момент здесь каждый день проходит 80 автобусов: сокращение пути даст экономию топлива на 2,9 млн рублей и 210 000 км пробега в год. Экономия семейного бюджета жителей данного направления, которым ежедневно приходится ездить в Липецк, составит порядка 8 000 -9 000 рублей. Для большинства эта сумма покроет транспортный налог, - подсчитал автор.
Предложение о строительстве короткой и экономной дороги в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 января. Если к этому сроку инициативу одобрят свыше 500 пользователей ресурса, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.