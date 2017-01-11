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НовостиОбщество

В Липецке инспектируют заснеженные улицы

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0
11 января 2017 г., 10:28
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В Липецке инспектируют заснеженные улицы

Чиновники мэрии и руководители управления главного смотрителя сегодня с утра обходят центр Липецка с осмотром – везде ли убирают снег.

Особое внимание к подходам к магазинам. В основном, владельцы торговых точек за прошедшие после снегопадов дни расчистили подходы к кафе, магазинам и павильонам. Но не везде и не все.

Также чиновники смотрят на крыши – нет ли там опасно нависающей наледи и сосулек.

Вчера по городу также проводилась инспекция, возглавлял которую мэр Сергей Иванов. По его словам, 40% территорий нуждаются в уборке от снега.  Но там весь вечер накануне уже кипела  работа и к утру эта площадь уменьшилась.
Теги новости: снегопад, благоустройство
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Ваши комментарии
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гостья
11 января 2017 г., 11:06
Семен Горбунков, рада, что еще есть в городе нормальные) согалсна с вами полностью)
Вы что в Африке родились
11 января 2017 г., 11:01
Инспекторы хреновы
Стас
11 января 2017 г., 11:00
Я произвожу и продаю хлеб ко мне есть вопросы у кого хлеба нет , а у меня есть вопросы к чиновником которые отвечают за уборку . Не можешь работать иди не ........!
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