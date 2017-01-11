В Липецке инспектируют заснеженные улицы

Чиновники мэрии и руководители управления главного смотрителя сегодня с утра обходят центр Липецка с осмотром – везде ли убирают снег.

Особое внимание к подходам к магазинам. В основном, владельцы торговых точек за прошедшие после снегопадов дни расчистили подходы к кафе, магазинам и павильонам. Но не везде и не все.Также чиновники смотрят на крыши – нет ли там опасно нависающей наледи и сосулек.Вчера по городу также проводилась инспекция, возглавлял которую мэр Сергей Иванов. По его словам, 40% территорий нуждаются в уборке от снега. Но там весь вечер накануне уже кипела работа и к утру эта площадь уменьшилась.