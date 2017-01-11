Липчанам бесплатно покажут японские мультики и французское кино

И расскажут о творческом пути Леонида Трауберга.

Показы в рамках очередной кинонедели в областном центре культуры, народного творчества и кино снова будут бесплатными.16 января в 19.00 покажут фильм «Афера по-американски» (США, 2013) 16+ Драма. Вход свободный17 января в 19.00 «Ветер крепчает» (Япония, 2013) 12+ Мультфильм. Вход свободный18 января в 19.00 состоится кинолекторий «Леонид Трауберг – «фабрикант» эксцентрических актеров». Рассказ о творческом пути юбиляра, просмотр первого фильма историко-революционной трилогии «Юность Максима» (СССР, 1934) 0+ Историко-революционный фильм. Вход свободный19 января. 19.00. «Укрытие» (США, 2011) 16+ Триллер. Вход свободный20 января. 19.00. «Финишная прямая» (Франция, 2011) 14+ Спортивная драма. Вход свободный21 января. 13.00. «Приключения бобренка» (Франция, 2007) 0+ Документальный, семейный. Вход свободный22 января. 13.00. «Сарила: затерянная земля» (Канада, 2013) 0+ Полнометражный анимационный фильм. Вход свободный