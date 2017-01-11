Водитель "ВАЗа" сбил пенсионерку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 января в Усмани на улице Вельяминова 36-летний водитель "ВАЗ-2106" вне пешеходного перехода допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 494 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, неиспользование ремней безопасности – 66, превышение скорости – 50, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 88.