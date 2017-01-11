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НовостиПроисшествия

Водитель "ВАЗа" сбил пенсионерку

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0
11 января 2017 г., 08:59
2
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Водитель "ВАЗа" сбил пенсионерку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 января в Усмани на улице Вельяминова 36-летний водитель "ВАЗ-2106" вне пешеходного перехода допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 494 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, неиспользование ремней безопасности – 66, превышение скорости – 50, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 88.


Теги новости: авария, ДТП
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жуть
11 января 2017 г., 09:14
ЛИПЕЦК https://vk.com/chp48,
не пугай штаны уже негде сушить :)
ЛИПЕЦК https://vk.com/chp48
11 января 2017 г., 09:08
Сегодняшняя сенсация!
Происшествие в Липецке сегодня , уже в группе https://vk.com/chp48
18+
Все комментарии (2)
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