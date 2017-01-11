Липецкой бегунье не хватило трех сотых до пьедестала

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Первый старт года сложился не совсем удачно.

Липчанка Марина Пантелеева приняла участие в соревнованиях первого зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики в Екатеринбурге.

Соревнования, посвященные памяти бывшего директора Уральского оптико-механического завода и мецената спорта Эдуарда Яламова, собрали более двух сотен российских атлетов из 40 городов.

27-летняя Пантелеева вышла на старт забега на 60 метров. В предварительных стартах липчанка показала третий результат – 7,62.

В финале Пантелеева повторила свое достижение с точностью до сотой доли секунды, но конкурентки бежали еще быстрее. В итоге Марина заняла четвертое место, отстав от ближайшей конкурентки всего на три сотые секунды.

Победительницей стала 19-летняя Кристина Сивкова из Москвы - 7,31, второй к финишу пришла Анастасия Григорьева из Санкт-Петербурга - 7,40, а третьей еще одна москвичка Варвара Насибулина - 7,59.

Очередные старты зимнего легкоатлетического тура ВФЛА пройдут 14 января в Новочебоксарске.

Напомним, что Марина Пантелеева претендовала на поездку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, где планировала выступить в эстафете 4х100 метров, но вместе со всей сборной России по легкой атлетике могла наблюдать за Играми лишь по телевизору.