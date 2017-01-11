Липецкий футболист помог сборной России одержать вторую победу

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Наш земляк защищает честь страны на легендарном турнире.

В Санкт-Петербурге на традиционном юношеском (1999 г.р. и моложе) турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина свою вторую победу одержала сборная России, дожавшая Латвию – 1:0.

Свой вклад в этот успех внес и воспитанник липецкой СДЮШОР «Металлург» Михаил Яковлев. 17-летний атакующий полузащитник, который сейчас выступает за молодежный состав казанского «Рубина» (15 матчей и 2 гола в турнире дублеров), появился на поле на 56-й минуте при равном счете.

Через десять минут после его появления россияне забили победный гол – форвард столичного «Спартака-2» Александр Руденко нанес точный удар с 11-метровой отметки. В этой игре сборная России пробивала и еще один пенальти, но Юрий Горшков из «Чертаново» за три минуты до финального свистка не реализовал свою попытку.

Для Яковлева это был уже 18-й матч за юношескую сборную России, на его счету 2 гола.

Сегодняшняя победа досрочно обеспечивала команде, которую с приставкой «и.о.» тренирует Денис Галактионов, выход в следующий круг соревнований.До этого в матче первого тура россияне камня на камне не оставили от обороны сборной Индии. Победив – 8:0. Яковлев тогда вышел на замену сразу после перерыва.

Оба матча от звонка до звонка в составе россиян отыграл защитник Николая Поярков, родной брат одного из лучших полузащитников «Металлурга» последнего времени, а ныне хавбека ФК «Тамбов» Дениса Пояркова. Поярков-младший сейчас выступает за молодежку столичного «Локомотива», в котором провел 17 матчей и заработал 2 желтые карточки.

В матче соперников нашей команды по подгруппе индусы неожиданно переиграли сборную Белоруссии – 1:0.

Встреча нашей команды с белорусами состоится в четверг, 12 января: для россиян она будет формальностью, а братьям-славянам только победа (и то не факт) оставит шансы на второе место в группе и продолжение борьбы.

В турнире участвуют 16 команд, разбитых на четыре подгруппы. По две сильнейшие сборные выходят в четвертьфинал, начиная с которого пойдет борьба на выбывание. Финал состоится в субботу, 21 января.

Мемориал Гранаткина – один из самых уважаемых юношеских турниров в мировом футболе. Через него прошли не только отечественные знаменитости Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Игорь Шалимов, но и мировые «звезды», в частности чемпионы мира француз Марсель Дасайи, немцы Юрген Клинсманн, Андреас Меллер, чемпион Европы их соотечественник Оливер Бирхофф и другие.