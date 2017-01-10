Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.23:00
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Сергей Иванов: Последствия снегопадов устраним даже в отдаленных районах города

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 22:50
65
Изменить шрифт
Сергей Иванов: Последствия снегопадов устраним даже в отдаленных районах города

Каждый десятый автомобиль на дорогах города – это самосвал, груженный снегом. На улицы вышли десятки тракторов. В Липецке уже несколько дней устраняют последствия снегопада, обрушившегося на областной центр в минувшие выходные. Сегодня глава города Сергей Иванов, вице-губернатор Александр Наролин, руководитель Государственной жилищной инспекции региона Денис Надеев и председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов проинспектировали работы по расчистке дворовых территорий.

Первая остановка – улица Желябова. По мнению Александра Наролина уборку двора можно оценить на «удовлетворительно».

- Работы велись и это видно. Естественно, принимая во внимание объемы и ограниченные средства, управляющей компании непросто оперативно справиться с последствиями такого снегопада. Вместе с тем, все первые этажи окружающих домов заняты магазинами. Почему бы не привлечь бизнес? Ведь это общая территория, которой для отгрузки товара пользуются и они. В других городах это широко практикуется и дает положительные результаты.

Значительно лучше ситуация на улице Ушинского. Местные жители признаются, что работающий трактор здесь видят часто. Вместе с тем, они и сами, при необходимости, готовы принять участие в расчистке двора.

- Конечно, после обильных осадков некоторые неудобства есть. Но местные автовладельцы всегда имеют возможность подъехать к дому, да и «скорая» добирается без проблем. Иногда и самим приходится брать лопату в руки, но в том, чтобы помочь сделать свой город чище, ничего плохого нет, - убежден житель улицы Ушинского Анатолий Писеуков.

Как отметил председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов, силами местной управляющей компании «Сокол» от снежных заносов расчищаются не только дворы, но и территории целого ряда учреждений, распложенных в границах района. Образцом для подражания, по мнению участников совещания, может служить и пример ООО УК «Строй-Сервис-Э». Компания привела в порядок не только дворы, но и внутриквартальные проезды.

Вместе с тем, по словам главы Липецка, к некоторым организациям есть не только вопросы, но и претензии. Как правило, речь идет о небольших управляющих компаниях, обслуживающих по одному-два многоквартирных дома в микрорайонах на юго-западе Липецка. В частности, справедливые нарекания участников выездного совещания вызвала территория 26 микрорайона. Между тем сотрудники Госжилинспекции в декабре выдали двадцать восемь предписаний управляющим компаниям, которые плохо чистят территорию от снега. И в наступившем году инспекторы продолжат работу. В свою очередь Сергей Иванов уверил, что руководство областного центра уже принимает все необходимые меры, чтобы это доставило как можно меньше неудобств для липчан.

- В настоящий момент порядка 40% городских территорий требуют особого внимания. В первую очередь я говорю о новых районах и частном секторе. Уже в ближайшие часы сюда войдет дополнительная техника, чтобы насколько это возможно оперативно устранить снежные заносы.

Одним из центральных в рамках выездного совещания стал вопрос приобретения спецтехники для уборки города. По словам Сергея Иванова, на сегодняшний день с территории города необходимо вывезти порядка 300 тысяч кубометров снега. Имеющиеся мощности позволяют убирать только 6 тысяч кубометров в сутки. Сейчас прорабатывается возможность выделения средств на покупку сразу нескольких снегопогрузчиков «золотые ручки», а также универсальных машин, оснащенных пескоразбрасывателями, ковшами и приводами для подметания улиц.

Инспектировать территорию города профильные службы будут ежедневно. Качество и оперативность расчистки магистралей и дворов от снега глава Липецка взял под личный контроль, сообщает пресс-служба мэрии.


Теги новости: снегопад
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Каждый десятый автомобиль на дорогах города – это самосвал, груженный снегом. На улицы вышли десятки тракторов. В Липецке уже несколько дней устраняют последствия снегопада, обрушившегося на областной центр в минувшие выходные. Сегодня глава города Сергей Иванов, вице-губернатор Александр Наролин, руководитель Государственной жилищной инспекции региона Денис Надеев и председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов проинспектировали работы по расчистке дворовых территорий.
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Несколько десятков ДТП произошло в Липецке с утра
Несколько десятков ДТП произошло в Липецке с утра
15.12.2016 16:49:33
23
6261
На уборку снега выехало более 100 единиц спецтехники
На уборку снега выехало более 100 единиц спецтехники
27.12.2016 10:16:01
7
1036
Дороги в Липецкой области чистят 150 машин
Дороги в Липецкой области чистят 150 машин
29.12.2016 10:35:34
1
819
На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники
На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники
29.12.2016 10:47:44
15
1012
Под тяжестью снега дерево рухнуло на проезжую часть
Под тяжестью снега дерево рухнуло на проезжую часть
30.12.2016 11:16:08
2
2435
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро