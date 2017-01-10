Сергей Иванов: Последствия снегопадов устраним даже в отдаленных районах города

Каждый десятый автомобиль на дорогах города – это самосвал, груженный снегом. На улицы вышли десятки тракторов. В Липецке уже несколько дней устраняют последствия снегопада, обрушившегося на областной центр в минувшие выходные. Сегодня глава города Сергей Иванов, вице-губернатор Александр Наролин, руководитель Государственной жилищной инспекции региона Денис Надеев и председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов проинспектировали работы по расчистке дворовых территорий.

Первая остановка – улица Желябова. По мнению Александра Наролина уборку двора можно оценить на «удовлетворительно».

- Работы велись и это видно. Естественно, принимая во внимание объемы и ограниченные средства, управляющей компании непросто оперативно справиться с последствиями такого снегопада. Вместе с тем, все первые этажи окружающих домов заняты магазинами. Почему бы не привлечь бизнес? Ведь это общая территория, которой для отгрузки товара пользуются и они. В других городах это широко практикуется и дает положительные результаты.

Значительно лучше ситуация на улице Ушинского. Местные жители признаются, что работающий трактор здесь видят часто. Вместе с тем, они и сами, при необходимости, готовы принять участие в расчистке двора.

- Конечно, после обильных осадков некоторые неудобства есть. Но местные автовладельцы всегда имеют возможность подъехать к дому, да и «скорая» добирается без проблем. Иногда и самим приходится брать лопату в руки, но в том, чтобы помочь сделать свой город чище, ничего плохого нет, - убежден житель улицы Ушинского Анатолий Писеуков.

Как отметил председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов, силами местной управляющей компании «Сокол» от снежных заносов расчищаются не только дворы, но и территории целого ряда учреждений, распложенных в границах района. Образцом для подражания, по мнению участников совещания, может служить и пример ООО УК «Строй-Сервис-Э». Компания привела в порядок не только дворы, но и внутриквартальные проезды.

Вместе с тем, по словам главы Липецка, к некоторым организациям есть не только вопросы, но и претензии. Как правило, речь идет о небольших управляющих компаниях, обслуживающих по одному-два многоквартирных дома в микрорайонах на юго-западе Липецка. В частности, справедливые нарекания участников выездного совещания вызвала территория 26 микрорайона. Между тем сотрудники Госжилинспекции в декабре выдали двадцать восемь предписаний управляющим компаниям, которые плохо чистят территорию от снега. И в наступившем году инспекторы продолжат работу. В свою очередь Сергей Иванов уверил, что руководство областного центра уже принимает все необходимые меры, чтобы это доставило как можно меньше неудобств для липчан.

- В настоящий момент порядка 40% городских территорий требуют особого внимания. В первую очередь я говорю о новых районах и частном секторе. Уже в ближайшие часы сюда войдет дополнительная техника, чтобы насколько это возможно оперативно устранить снежные заносы.

Одним из центральных в рамках выездного совещания стал вопрос приобретения спецтехники для уборки города. По словам Сергея Иванова, на сегодняшний день с территории города необходимо вывезти порядка 300 тысяч кубометров снега. Имеющиеся мощности позволяют убирать только 6 тысяч кубометров в сутки. Сейчас прорабатывается возможность выделения средств на покупку сразу нескольких снегопогрузчиков «золотые ручки», а также универсальных машин, оснащенных пескоразбрасывателями, ковшами и приводами для подметания улиц.

Инспектировать территорию города профильные службы будут ежедневно. Качество и оперативность расчистки магистралей и дворов от снега глава Липецка взял под личный контроль, сообщает пресс-служба мэрии.