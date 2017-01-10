Песенный флэшмоб снова прошел в Липецкой области

Впрочем, на украинско-российскую акцию действо мало походило.На автовокзале в Добринке неожиданно спели. В стиле флэшмобов проводимых на украине, в России и уже по всему миру. Но пели не известные песни, а церковную рождественскую.
Провели флэшмоб участники церковной школы пения "Никола", созданной при местном храме.
30 ноября в Липецке, на железнодорожном вокзале хором спели "Червону руту". 13 ноября в Запорожье, вокалисты музыкального училища им. Майбороды на железнодорожном вокзале «Запорожье-1» исполнили главную песню из фильма «Весна на Заречной улице». Затем на вокзале в Харькове местные жители исполнили песню «Старый клён». В Одессе спели «Смуглянку-молдаванку». В Москве инициативу украинцев подхватили песней «Распрягайте хлопцы коней» на Киевском вокзале. Далее флэшмоб охватил весь мир.