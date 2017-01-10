В Липецкой области ищут родственников бойца

Останки обнаружили под Тулой.

Как сообщает поисковый отряд "Штурм", с 3 по 7 декабря 2016 года в районе деревни Малёвка Тульского городского округа, бойцами поискового отряда "Штурм" из поискового объединения "Щит" были обнаружены останки более пятидесяти бойцов РККА, погибших при обороне Тулы. У погибших обнаружены 14 медальонов.По данным медальонов, среди погибших был уроженец Липецкой области. Это Меркулов Дмитрий Иванович, 1904 года рождения, уроженец города Елец. Призван 17 июля 1941-го года Кимрским РВК Калининской области. Воинское звание – красноармеец. Последнее место службы – 260-ая стрелковая дивизия. Считается пропавшим без вести с ноября 1941-го. Место жительства: Калининская обл., Кимрский район, СП Большая Волга, п/отд. Федоровка, корп. 6, кв. 7, ком. 24. Жена – Заказникова Евдокия Васильевна. По месту жительства близких найти не удалось, поэтому родных теперь ищут и в Ельце.