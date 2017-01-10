Находящийся в розыске липецким УФМС паспорт обнаружен у задержанной полицией на Кавказе женщины

В ходе взаимодействия линейных подразделений транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа с отделом оперативно-розыскной информации УТ МВД России по СКФО ежедневно выявляются граждане находящиеся в розыске.

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Управления на транспорте МВД России по СКФО выявили гражданку 1978 года рождения, у которой был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации, находящийся в розыске УФМС РФ по Липецкой области, как незаконно выданный.В настоящее гражданка передана инициаторам розыска.