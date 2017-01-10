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НовостиОбщество

Находящийся в розыске липецким УФМС паспорт обнаружен у задержанной полицией на Кавказе женщины

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0
10 января 2017 г., 20:31
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Находящийся в розыске липецким УФМС паспорт обнаружен у задержанной полицией на Кавказе женщины

В ходе взаимодействия линейных подразделений транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа с отделом оперативно-розыскной информации УТ МВД России по СКФО ежедневно выявляются граждане находящиеся в розыске.

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Управления на транспорте МВД России по СКФО выявили гражданку 1978 года рождения, у которой был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации, находящийся в розыске  УФМС РФ по Липецкой области, как незаконно выданный.

В настоящее гражданка передана инициаторам розыска.
Теги новости: розыск
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