Попытка поднять цену за проезд провалилась: виновная оштрафована на 50 тысяч рублей

Фото http://www.buy-my-car.ru

Ради двух лишних рублей предприниматель прошла через штраф и позор.

В конце минувшего года владелец автобусного маршрута №15 в Ельце решил поднять цену за проезд на два рубля. В итоге сегодня предпринимательнице пришлось отвечать за свои действия.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, бизнесмен-вумен по своему личному усмотрению нарушила тариф на перевозки, который приказом от 23 марта установлен в размере 13 рублей. Но владелица автобусов начала требовать с пассажиров все 15.

- Указанное событие образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за завышение регулируемых государством цен, - сообщили в управлении.

Постановлением управления по делу об административном правонарушении от 10.01.2017 женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному штрафу в 50 тысяч рублей.

К слову, для того чтобы не остаться в проигрыше, владелице автобусов нужно было успеть перевезти по 15 рублей 25 тысяч пассажиров – тогда сумма незаконной выручки составит 50 тысяч. Успела ли дама заработать столько лишних денег – неизвестно.

А пассажиры автобуса, кто сохранил билет, теоретически могут обраться в суд за компенсацией, но вряд ли кто-то решит пройти длительную процедуру ради нескольких рублей.