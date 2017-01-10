За продажу пива в киоске предприниматель оштрафован на 5 тысяч рублей

Бутылка вышла просто "золотой".
Советский районный суд липецка вынес решение в отношении предпринимателя, обвиняемого в административном правонарушении.
Дело в том, что сотрудниками Управления была установлена реализация пива в нестационарном торговом объекте, расположенном в селе Ивово Липецкого района. По факту нарушения ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела были направлены в суд.
В итоге бизнесмен был признан виновным и заплатил государству штраф в 5 тысяч рублей.