За продажу пива в киоске предприниматель оштрафован на 5 тысяч рублей

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Бутылка вышла просто "золотой".

Советский районный суд липецка вынес решение в отношении предпринимателя, обвиняемого в административном правонарушении.

Дело в том, что сотрудниками Управления была установлена реализация пива в нестационарном торговом объекте, расположенном в селе Ивово Липецкого района. По факту нарушения ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела были направлены в суд.

В итоге бизнесмен был признан виновным и заплатил государству штраф в 5 тысяч рублей.