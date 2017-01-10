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НовостиОбщество

Липецкие магазины очистили территорию от снега. Но не все (ФОТО)

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10 января 2017 г., 17:53
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Липецкие магазины очистили территорию от снега. Но не все (ФОТО)
Фото управления потребительского рынка

Некоторые ждут, когда снег сам расстяет?

Вчера GOROD48 со ссылкой на управления потребительского рынка писал о плачевном положении дел в уборке липецкими магазинами прилагающих территорий от снега. Нередко входы в торговые точки просто зарастали в сугробах.

Сегодня сотрудники управления вновь проехали по тем же самым местам и проверили, выполнили ли предприниматели предписания убрать подотчетную им территорию.

Положительные примеры были обнаружены: магазины торговых сетей на улицах Заводской, Ушинского и Баумана убрали снег, расчистили парковки и обеспечили возможность посетителям беспрепятственно совершать покупки. Пусть это и произошло после нагоняя от проверяющих, но все же – свершилось.

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Однако не все руководители магазинов оказались такими сознательными. Так, в магазине на улице Ушинского всю работу свели к очистке пары ступенек, а парковку и территорию перед магазином оставили в снегу – пусть покупатели падают в сугробы и ломают ноги на льду.

В другом магазине на улице Ушинского тоже не озаботились расчисткой автостоянки. Любопытно, что торговая точка принадлежит к крупной сети, два других магазина которой полностью выполнили требования сотрудников управления потребрынка. Выходит, все зависит не от сети, а от руководства конкретного магазина?

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- Вопрос уборки снега с прилегающих территорий торговых предприятий у управления остается на особом контроле. В связи, с чем обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость своевременной уборки снега и наледи с прилегающей территории магазинов, - отметили в магазине.

Использованы фотографии управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.

Теги новости: Контроль, снег, потребительский рынок, магазины.
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