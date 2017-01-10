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НовостиОбщество

Липчане обсудят, как управлять сновидениями

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10 января 2017 г., 17:37
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Липчане обсудят, как управлять сновидениями
Фото: finepost.ru

Мастера осознанных сновидений и путешествий в астрале соберутся в антикафе.

В одном из липецких антикафе 21 января пройдет встреча липчан, практикующих осознанные сновидения. Мероприятие пройдет в формате открытой беседы, где можно задавать вопросы про сны в целом и на многие другие темы.

Также «специалисты по осознанным снам» обсудят, что в этих снах  можно делать и как использовать их в практической жизни,  астральные путешествия, каковы их возможности,  механизм работы сознания (почему воспринимается мир именно так, а не иначе),  психологическая основа данных явлений.

На встрече будет обсуждаться, что такое сонный паралич и как с ним бороться.

Как сообщается в специальном сообществе, анонсирующем встречу, вести лекцию будет специалист из Воронежа, который «… более 15 лет посвятил детальному изучению феноменов Осознанных Сновидений и Астральных Путешествий. Преподавательской деятельностью воронежский сновидец занимается 7 лет. Сейчас Григорий ведет занятия в группах Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Ростова-на-Дону. Основной принцип, которого придерживается Григорий при организации занятий, - дать людям возможность самостоятельно получить личный опыт по изучаемым темам».

Осознанные сны, это изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может, в той или иной мере, управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Термин «lucid dream» был введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом (1860—1932).

Осознанные сновидения являются предметом научных исследований, их существование подтверждено, в частности, японскими учёными. Осознанные сновидения могут начинаться либо в течение обычного сна, когда спящий со временем осознаёт, что спит, либо непосредственно из состояния бодрствования без временной потери осознанности.

Некоторые достигают такого состояния, когда переживают сонный паралич. У некоторых людей это случается спонтанно и, как правило, когда сон очень чуткий.

В процессе осознанного сновидения возможно моделирование любых ситуаций, невозможных в обычной жизни, что открывает широкий спектр возможностей для прикладного применения.

Осознанный сон можно рассматривать как виртуальную реальность, где практически отсутствуют какие-либо ограничения.

У осознанных снов есть психотерапевтический аспект. Научившись уверенному управлению действиями и событиями в осознанном сновидении, например: полётам во сне вместо падений, изменению сюжетных линий, схожих, типовых и повторяющихся снов сновидец имеет возможность испытать и перенести ощущение уверенности в свою повседневную жизнь и, в том числе, избавиться от некоторых страхов или фобий.

Случаи из практики осознанных сновидений, а также вынесенный из них опыт, известны у многих народов и главным образом отражены в устном эпосе

Теги новости: сон,
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Колян
10 января 2017 г., 18:08
Те, кто понаглее и похитрее всегда жили засчёт недоумков. Хотите посмотреть, как хозяева антикафе побьют приезжих "мастеров выхода в астрал"? Тогда не заказывайте ничего, когда соберётесь. Хотя, там же за время платят - хозяин всё равно в выигрыше. Вообще, концентрация баранов в этом городе всё выше и выше...
Главный Бомж-Смотритель Липоцка
10 января 2017 г., 18:06
Еще пара фанфуриков в нашем подвальном антикафе и мы уйдем в полный австрал.
anna
10 января 2017 г., 17:55
Всё написано. Можно не ходить. Лучше в "Алтай" реклама офигенная
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