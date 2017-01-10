Липчане обсудят, как управлять сновидениями

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Мастера осознанных сновидений и путешествий в астрале соберутся в антикафе.

В одном из липецких антикафе 21 января пройдет встреча липчан, практикующих осознанные сновидения. Мероприятие пройдет в формате открытой беседы, где можно задавать вопросы про сны в целом и на многие другие темы.

Также «специалисты по осознанным снам» обсудят, что в этих снах можно делать и как использовать их в практической жизни, астральные путешествия, каковы их возможности, механизм работы сознания (почему воспринимается мир именно так, а не иначе), психологическая основа данных явлений.

На встрече будет обсуждаться, что такое сонный паралич и как с ним бороться.

Как сообщается в специальном сообществе, анонсирующем встречу, вести лекцию будет специалист из Воронежа, который «… более 15 лет посвятил детальному изучению феноменов Осознанных Сновидений и Астральных Путешествий. Преподавательской деятельностью воронежский сновидец занимается 7 лет. Сейчас Григорий ведет занятия в группах Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Ростова-на-Дону. Основной принцип, которого придерживается Григорий при организации занятий, - дать людям возможность самостоятельно получить личный опыт по изучаемым темам».

Осознанные сны, это изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может, в той или иной мере, управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Термин «lucid dream» был введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом (1860—1932).

Осознанные сновидения являются предметом научных исследований, их существование подтверждено, в частности, японскими учёными. Осознанные сновидения могут начинаться либо в течение обычного сна, когда спящий со временем осознаёт, что спит, либо непосредственно из состояния бодрствования без временной потери осознанности.

Некоторые достигают такого состояния, когда переживают сонный паралич. У некоторых людей это случается спонтанно и, как правило, когда сон очень чуткий.

В процессе осознанного сновидения возможно моделирование любых ситуаций, невозможных в обычной жизни, что открывает широкий спектр возможностей для прикладного применения.

Осознанный сон можно рассматривать как виртуальную реальность, где практически отсутствуют какие-либо ограничения.

У осознанных снов есть психотерапевтический аспект. Научившись уверенному управлению действиями и событиями в осознанном сновидении, например: полётам во сне вместо падений, изменению сюжетных линий, схожих, типовых и повторяющихся снов сновидец имеет возможность испытать и перенести ощущение уверенности в свою повседневную жизнь и, в том числе, избавиться от некоторых страхов или фобий.

Случаи из практики осознанных сновидений, а также вынесенный из них опыт, известны у многих народов и главным образом отражены в устном эпосе