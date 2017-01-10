Говядина не дороже 240 рублей, свинина – до 185

Определены цены для областных розничных ярмарок.

В 2017 году в Липецкой области будут продолжать свою работу розничные ярмарки. Управление потребительского рынка разработало новый перечень рекомендованных цен на основании анализа рыночной ситуации в регионе.

Так, на ярмарках запретят продавать говядину (не сортовой разруб) дороже 240 рублей за килограмм, а свинину – не более 185 рублей. Максимальные цены для других основных видов продуктов: мясо цыплят-бройлеров – 100 рублей за кило; сыр – 310; творог – 180; сахарный песок – 40; мука пшеничная – 38; рис – 40; живая рыба – 150; шоколадные конфеты – 199.

Розничные ярмарки дают возможность покупателям сэкономить на продуктах.

Ближайшие розничные ярмарки пройдут в селе Афанасьево Измалковского района 12 января, в селе Свишни Долгоруковского района 18 января, в селе Дмитриевка Усманского района 21 января.