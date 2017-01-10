Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.18:27
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Говядина не дороже 240 рублей, свинина – до 185

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 17:34
4
372
Изменить шрифт
Говядина не дороже 240 рублей, свинина – до 185

Определены цены для областных розничных ярмарок.

В 2017 году в Липецкой области будут продолжать свою работу розничные ярмарки. Управление потребительского рынка разработало новый перечень рекомендованных цен на основании анализа рыночной ситуации в регионе.

Так, на ярмарках запретят продавать говядину (не сортовой разруб) дороже 240 рублей за килограмм, а свинину – не более 185 рублей. Максимальные цены для других основных видов продуктов: мясо цыплят-бройлеров – 100 рублей за кило; сыр – 310; творог – 180; сахарный песок – 40; мука пшеничная – 38; рис – 40; живая рыба – 150; шоколадные конфеты – 199.

Розничные ярмарки дают возможность покупателям сэкономить на продуктах.

Ближайшие розничные ярмарки пройдут в селе Афанасьево Измалковского района 12 января, в селе Свишни Долгоруковского района 18 января, в селе Дмитриевка Усманского района 21 января.

Теги новости: Ярмарки, цены.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
77
21981
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
70
19788
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
17974
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
33
16929
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
14860
Ваши комментарии
Добавить комментарий
DiMon
10 января 2017 г., 18:14
Это нереально! В засратой пятерочке говядина 399 рублей, по 240 продавцы сами съедят...и покажите мне домашних кур по 100.
Ку?
10 января 2017 г., 18:12
И для кого они определены? Да продавцу глубоко наплевать, что там определило управление потребительского рынка. Рекомендовать - да. Определить - идите лесом. Цену у нас в стране устанавливает продавец и не одна падла его принудить не может. Гарант конституции русским языком сказал - "Нельзя кошмарить бизнес".
Мясо
10 января 2017 г., 18:10
Свинина...-185руб))))))))))))))))))))))
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро