Торгующие алкоголем и табаком киоски могут лишиться места

Из 1300 киосков города могут снести не менее 400.

Управление потребительского рынка администрации города Липецка напоминает владельцам киосков и павильонов о необходимости соблюдать требования федерального и областного законодательства в сфере розничной реализации в нестационарных торговых объектах алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. Нарушители серьезно рискуют своим бизнесом: в соответствии с утвержденными в июне 2016 года положениями Порядка предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Липецка управление может в одностороннем порядке расторгнуть с ними договор и попросить освободить занимаемое место.

Как пояснили в управлении потребительского рынка, в настоящее время на территории областного центра на законных основаниях действуют около 1300 объектов нестационарной торговли. По информации, поступающей из контрольно-надзорных органов, потенциально под санкции за продажу алкоголя, в том числе пива, и сигарет могут попасть не меньше 30% из них. В ведомстве еще раз предупреждают предпринимателей о том, что в отношении нарушителей законодательства, тем более неоднократно привлекавшихся к административной ответственности, будут приниматься самые решительные меры.