Еще один липецкий футболист интересен клубам Премьер-Лиги

Фото ФК "Тосно"

Количество наших земляков в элите этой зимой вырастет стремительно?

Лучший бомбардир выступающего в ФНЛ «Тосно» из Ленинградской области 25-летний воспитанник липецкого футбола Антон Заболотный еще зимой может перейти в один из клубов Премьер-Лиги.

Игрок интересен сразу нескольким клубам из второй «восьмерки» РФПЛ. Однако переходу может помешать высокая трансферная стоимость нашего земляка: ровно год назад он перешел в «Тосно» из воронежского «Факела» за 3 миллиона рублей, а сейчас с учетом успехов, зарплаты и бонусов его стоимость возросла еще больше.

К слову, Заболотный может оказаться в элите российского футбола и не меняя клуб: в его котракте есть пункт, согласно которому договор с «Тосно» автоматически продлевается в случае выхода команды в Премьер-Лигу. Сейчас «Тосно» занимает 2-е место в Футбольной национальной лиге и в случае его сохранения до конца сезона добьется повышения в классе.

В первой части сезона 2016/17 фактурный нападающий забил 10 голов, в том числе 3 – с пенальти.

Напомним, что в «Тосно» выступает и елецкий форвард Александр Кутьин, на счету которого 3 точных удара.

Антон Заболотный начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Металлург» у тренера Олега Криволуцкого, затем попал в систему ЦСКА, привлекался к тренировкам с основным составом армейцев и даже попадал в заявку на матчи Лиги чемпионов, входил в молодежную сборную России. Так же выступал в екатеринбургском «Урале», брянском «Динамо», «Химках», «Уфе».

Добавим, что в нынешнее межсезонье количество липчан в клубах российской элиты может заметно вырасти. К уже играющим к сильнейшей лиге Максиму Григорьеву («Ростов») и Артему Попову («Томь») могут присоединиться Заболотный, елецкий защитник Кирилл Гоцук, сейчас находящийся на просмотре в самарских «Крыльях Советов» и его липецкий коллега по амплуа Алексей Рыбин, эпопея с приглашением которого в пермский «Амкар» пока не завершена.

Липецким болельщикам остается только радоваться за земляков, и в тысячный раз задаваться грустным вопросом – какая бы великолепная команда могла получиться в Липецке, если бы всех этих парней собрать в родном «Металлурге».