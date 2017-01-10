Постояльцы Задонского психоневрологического интерната играли в кёрлинг

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А после посещения монастыря отправились на дискотеку.

"Каникулы для проживающих в Задонском психоневрологическом интернате выдались насыщенными и веселыми" - сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области. "Каждый день они могли продолжать заниматься в творческих мастерских отделения социально-трудовой реабилитации. Для желающих были организованы лыжные прогулки, катания на санках. Любители спорта попробовали свои силы в необычной для себя игре - кёрлинге по-задонски.

В канун Рождества в киноконцертном зале интерната подвели итоги прошедшего Года кино, организовав просмотр фильма «Щелкунчик и мышиный король». Кстати, всего за год была показана 51 кинокартина советского и российского производства разных жанров и тематик.

По сложившейся традиции в день Рождества Христова, 7 января, группа проживающих в интернате посетила Задонский Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь. Вечером для всех желающих была организована праздничная дискотека и салют".