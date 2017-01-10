При проведении детских новогодних мероприятий в Липецке выявлены 168 нарушений

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Два центра культуры и досуга и вовсе были закрыты специальными постановлениями.

В период новогодних праздников специалистами Управления проверено 105 объектов, в том числе 75 объектов проведения массовых мероприятий для детей и 30 предприятий торговли и общественного питания. Проверены и оптовые предприятия - поставщики кондитерских изделий для детских подарков.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверок отобраны для лабораторных исследований 74 пробы пищевых продуктов, 84 пробы питьевой воды, 85 смывов. Проведено 265 замеров параметров микроклимата и искусственной освещенности. Все результаты соответствуют нормативам.

Проинспектировано 162 наименования сладких новогодних подарков. Нарушений по срокам годности, сопроводительным документам не выявлено.

По результатам проверок мест проведения массовых мероприятий, предприятий торговли и общественного питания выявлено 168 нарушений: несвоевременное прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения, нарушение требований к содержанию помещений, условиям хранения продуктов, сроков годности кондитерских изделий, отсутствие маркировочных ярлыков на кондитерских изделиях. Снято с реализации 102 кг кондитерских изделий с истекшим сроком годности и в связи с отсутствием маркировочных ярлыков. Выдано 96 предписаний об устранении нарушений.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 168 протоколов об административном правонарушении, наложено 145 штрафов на сумму 576 тысяч рублей. По материалам проверок судами приостановлена деятельность 2 сельских центров культуры и досуга в Грязинском районе для проведения ремонтных работ.