Липецк прославился водителями, готовыми возить детей бесплатно

Вопреки недавнему скандалу.

Как сообщает Союз пионерских детских организаций, накануне в Морском прошла акция "Дети России рисуют Россию".До акции была проведена большая работа: ребята-художники почти неделю работали над эскизами, выбирая интересные и запоминающиеся места России, чтобы 9 января эти эскизы с помощью кисти и красок превратить в яркие рисунки.Интересные памятники Воронежа, красоты Санкт-Петербурга, просторы Забайкалья, горные виды Северной Осетии и ещё множество красочных уголков нашей страны изобразили ребята на рисунках. Но кроме того, они рассказали о регионах, из которых приехали.И если Кострома была представлена как Родина Снегурочки, Краснокаменск - как город яблоневых аллей, то Липецк - город добрых людей и особенно... водителей!- В городе Липецке очень много добрых и креативных людей, поэтому если вдруг вы потеряете деньги на проезд, то не беспокойтесь водитель пустит вас бесплатно, а если вы не знаете дорогу куда-либо, то добрый прохожий подскажет путь, - презентовал Липецк Антон Комаров.