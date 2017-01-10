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НовостиСпорт

Глава регионального МСЧ наградил перспективных рукопашников (ФОТО)

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10 января 2017 г., 16:38
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Глава регионального МСЧ наградил перспективных рукопашников (ФОТО)

МЧС и школа рукопашного боя продолжают плодотворное сотрудничество.

Воспитанники знаменитой липецкой школы единоборств Игоря Воротынцева получили награды из рук начальника ГУ МЧС по Липецкой области генерал майора Михаила Салфетникова.

Награждение прошло в актовом зале ГУ МЧС в присутствии областного руководства спасательного ведомства и личного состава.

Салфетников вручил награды перспективным спортсменам – победительнице первенства России-2016 Алине Полтевой и победителям первенства ЦФО Руслану Молоканову и Ярославу Попову.

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Как сообщил GOROD48 исполнительный директор областной федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев, между главным управление МЧС России по Липецкой области и федерацией давно сложились  плодотворные дружеские связи. Достаточно сказать, недавно в Липецке появился новый спорткомплекс «Чемпион» рядом со зданием ГУ МЧС на 19-м микрорайоне, где круглый год ведется набор юношей и девушек в секции единоборств. Этот зал находится под патронажем спасательного ведомства. Кроме того, Игорь Воротынцев является заместителем председателя общественного совета ГУ МЧС России по Липецкой области.

Теги новости: МЧС, рукопашный бой, Салфетников, поддержка спорта.
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