Глава регионального МСЧ наградил перспективных рукопашников (ФОТО)

МЧС и школа рукопашного боя продолжают плодотворное сотрудничество.

Воспитанники знаменитой липецкой школы единоборств Игоря Воротынцева получили награды из рук начальника ГУ МЧС по Липецкой области генерал майора Михаила Салфетникова.

Награждение прошло в актовом зале ГУ МЧС в присутствии областного руководства спасательного ведомства и личного состава.

Салфетников вручил награды перспективным спортсменам – победительнице первенства России-2016 Алине Полтевой и победителям первенства ЦФО Руслану Молоканову и Ярославу Попову.







Как сообщил GOROD48 исполнительный директор областной федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев, между главным управление МЧС России по Липецкой области и федерацией давно сложились плодотворные дружеские связи. Достаточно сказать, недавно в Липецке появился новый спорткомплекс «Чемпион» рядом со зданием ГУ МЧС на 19-м микрорайоне, где круглый год ведется набор юношей и девушек в секции единоборств. Этот зал находится под патронажем спасательного ведомства. Кроме того, Игорь Воротынцев является заместителем председателя общественного совета ГУ МЧС России по Липецкой области.