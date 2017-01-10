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НовостиОбщество

Липчане могут попробовать себя в сторителлинге

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10 января 2017 г., 16:37
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Липчане могут попробовать себя в сторителлинге
Фото: vk.com/lounbibl

Блеснуть талантом рассказчика можно зимними вечерами в теплом кругу

Липецкая областная научная библиотека приглашает липчан на зимние вечерние посиделки с музыкой и без, за душевными рассказами.

«Коротать долгие зимние вечера приятно за хорошей историей. А еще лучше, если таких историй много да и рассказываются они в отличной компании! После музыкальной части предлагаем вам рассказать свою веселую и добрую историю, выдуманную или жизненную, на сторителлинге» – сообщают в библиотеке.

Время и место встречи: 12 января в 20:15, Кузнечная,2.

Cторителлинг – искусство донесение поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции и мышления. Cторителлинг это наука, сочетая такие аспекты, как управленческие, психологические.

Storytelling (сторителлинг) это английское слово. В переводе на русский — рассказывание различных историй. Они бывают трогательные, смешные, выдуманные образы, реальные персонажи. Анекдот, сказка, короткая фраза, жизненная история все это относится к разновидности сторителлинга. Еще раньше, в древности, этот способ передачи информации называли — сказительством.
Теги новости: сторителлинг,
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Строго 18+ https://vk.com/chp48
10 января 2017 г., 16:53
Происшествие в Липецке сегодня , в этой группе https://vk.com/chp48 . Строго 18+
календарь
10 января 2017 г., 16:46
2 января... Не поздновато анонсировать мероприятие?
сёрфер
10 января 2017 г., 16:45
2 января? поздновато по моему уже приглашать то?)
Все комментарии (4)
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