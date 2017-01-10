Липчане могут попробовать себя в сторителлинге

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Блеснуть талантом рассказчика можно зимними вечерами в теплом кругу

Липецкая областная научная библиотека приглашает липчан на зимние вечерние посиделки с музыкой и без, за душевными рассказами.«Коротать долгие зимние вечера приятно за хорошей историей. А еще лучше, если таких историй много да и рассказываются они в отличной компании! После музыкальной части предлагаем вам рассказать свою веселую и добрую историю, выдуманную или жизненную, на сторителлинге» – сообщают в библиотеке.Время и место встречи: 12 января в 20:15, Кузнечная,2.Cторителлинг – искусство донесение поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции и мышления. Cторителлинг это наука, сочетая такие аспекты, как управленческие, психологические.Storytelling (сторителлинг) это английское слово. В переводе на русский — рассказывание различных историй. Они бывают трогательные, смешные, выдуманные образы, реальные персонажи. Анекдот, сказка, короткая фраза, жизненная история все это относится к разновидности сторителлинга. Еще раньше, в древности, этот способ передачи информации называли — сказительством.