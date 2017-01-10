Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.16:56
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

У липецкого Роспотребнадзора появился общественный совет

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 16:30
3
192
Изменить шрифт
У липецкого Роспотребнадзора появился общественный совет
Фото http://freesoft.ru/

Однако его решения будут носить лишь рекомендательный характер.

Общественный совет при территориальном управлении Роспотребнадзора начнет работу в Липецке в этом году.

Соответствующий приказ уже подписал начальников управления.

Согласно документу, в состав общественного Совета войдут 8 человек, срок полномочий которых составит два года. Члены общественного Совета смогут оценивать и контролировать работу управления, принимать участие в контрольных мероприятиях – закупках и т.д. Для того, чтобы участники нового органа были независимыми, из запрещено избирать из числа штатных работников Роспортебнадзора. Вместе с тем отмечено, что решения Совета будут носить не обязательный, а рекомендательный характер.

Уже известен первый состав, в который вошли:

Татьяна Степанова – заместитель руководителя комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и демографии Общественной палаты Липецкой области;

Наталия Киреева – главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой област;

Андрей Плотников – председатель Липецкого регионального отделения «Опора России;

Ольга Бартенева – директор Департамента услуг Липецкой торгово-промышленной палат;

Александр Попов – член «Липецкой областной ассоциации туристических агентств;

Александр Кремнев – член НО «Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области;

Игорь Савицкий – Президент «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств;

Любовь Землянская – член «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств».


Теги новости: Роспотребнадзор, проверки.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

С прилавков на свалку отправились 4,5 тонны продуктов
С прилавков на свалку отправились 4,5 тонны продуктов
16.12.2016 13:37:08
5
1072
Магазины наказали за гнилые овощи и фрукты и просроченные продукты
Магазины наказали за гнилые овощи и фрукты и просроченные продукты
23.12.2016 09:39:19
8
1611
В новом году сократится число проверок
В новом году сократится число проверок
26.12.2016 09:28:59
908
Самой "горячей" темой для липчан стала безопасность детских товаров
Самой "горячей" темой для липчан стала безопасность детских товаров
27.12.2016 10:47:59
605
Липчане жалуются на обувь и гаджеты
Липчане жалуются на обувь и гаджеты
27.12.2016 16:05:17
1554
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Александр
10 января 2017 г., 16:53
Однофамельцы чиновников?
Работяга
10 января 2017 г., 16:52
Малиновые пиджаки носили бандиты в 90-х...
Народ
10 января 2017 г., 16:47
Ну подсадные утки
Все комментарии (3)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро