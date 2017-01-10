У липецкого Роспотребнадзора появился общественный совет

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Однако его решения будут носить лишь рекомендательный характер.

Общественный совет при территориальном управлении Роспотребнадзора начнет работу в Липецке в этом году.

Соответствующий приказ уже подписал начальников управления.

Согласно документу, в состав общественного Совета войдут 8 человек, срок полномочий которых составит два года. Члены общественного Совета смогут оценивать и контролировать работу управления, принимать участие в контрольных мероприятиях – закупках и т.д. Для того, чтобы участники нового органа были независимыми, из запрещено избирать из числа штатных работников Роспортебнадзора. Вместе с тем отмечено, что решения Совета будут носить не обязательный, а рекомендательный характер.

Уже известен первый состав, в который вошли:

Татьяна Степанова – заместитель руководителя комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и демографии Общественной палаты Липецкой области;

Наталия Киреева – главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой област;

Андрей Плотников – председатель Липецкого регионального отделения «Опора России;

Ольга Бартенева – директор Департамента услуг Липецкой торгово-промышленной палат;

Александр Попов – член «Липецкой областной ассоциации туристических агентств;

Александр Кремнев – член НО «Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области;

Игорь Савицкий – Президент «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств;

Любовь Землянская – член «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств».