У липецкого Роспотребнадзора появился общественный совет

Однако его решения будут носить лишь рекомендательный характер.
Общественный совет при территориальном управлении Роспотребнадзора начнет работу в Липецке в этом году.
Соответствующий приказ уже подписал начальников управления.
Согласно документу, в состав общественного Совета войдут 8 человек, срок полномочий которых составит два года. Члены общественного Совета смогут оценивать и контролировать работу управления, принимать участие в контрольных мероприятиях – закупках и т.д. Для того, чтобы участники нового органа были независимыми, из запрещено избирать из числа штатных работников Роспортебнадзора. Вместе с тем отмечено, что решения Совета будут носить не обязательный, а рекомендательный характер.
Уже известен первый состав, в который вошли:
Татьяна Степанова – заместитель руководителя комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и демографии Общественной палаты Липецкой области;
Наталия Киреева – главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой област;
Андрей Плотников – председатель Липецкого регионального отделения «Опора России;
Ольга Бартенева – директор Департамента услуг Липецкой торгово-промышленной палат;
Александр Попов – член «Липецкой областной ассоциации туристических агентств;
Александр Кремнев – член НО «Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области;
Игорь Савицкий – Президент «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств;
Любовь Землянская – член «Ассоциации торговли и пищеперерабатывающих производств».