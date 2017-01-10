Кибервойска России включили в топ-5 мира

Исследование провели эксперты.Россия попала в топ-5 государств мира, где наиболее развиты кибервойска – специализированные подразделения по кибербезопасности для военных или разведывательных целей, считают аналитики компании по защите от утечек информации Zecurion. Возглавляет этот список США, затем следуют Китай, Великобритания и Южная Корея, а пятой в списке значится наша страна.
Эксперты отмечают, что "кибервойска" все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающие "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран".
Как пишет «Петербургский дневник», финансирование ведения сетевых действий в России оценивают в $300 млн на 1 000 сотрудников «войск». В список сильнейших "киберармий" также попали Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.
Тем временем в Минкомсвязи РИА Новости заявили, что им неизвестно о существовании в России кибервойск. В ведомстве таким не занимаются.